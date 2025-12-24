Cómo funcionará el estacionamiento medido durante las fiestas en Cipolletti

La Municipalidad recordó los horarios habituales de funcionamiento del SEM, confirmó qué días no se cobrará y cuándo se restablecerá el pago del servicio.

Con la llegada de Navidad y Año Nuevo, la Municipalidad de Cipolletti informó cómo será el funcionamiento del estacionamiento medido ( SEM ) en la ciudad durante las fiestas de fin de año. El objetivo es que los vecinos puedan organizarse con tranquilidad, estacionando sin sobresaltos ni multas de tránsito que afecten la organización de la noche buena.

Según se informó de manera oficial, el servicio de estacionamiento medido quedará suspendido el día miércoles 24 de diciembre y el jueves 25 de diciembre . Medida que se repetirá el miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero de 2026, ya que no se aplicará el cobro y se podrá estacionar sin costo en toda el área céntrica.

El servicio de Estacionamiento Medido continúa con su esquema habitual de cobro los días hábiles de lunes a viernes desde las 8 hasta las 17 horas . Mientras que los sábados, domingos y feriados el estacionamiento es libre y gratuito en toda la zona.

La llegada de la Navidad modifica el ritmo cotidiano en Cipolletti y obliga a vecinos a reorganizarse frente a un esquema de servicios con horarios especiales. Como ocurre cada año, durante Nochebuena y Navidad se reducen prestaciones clave como la recolección de residuos, el transporte público, la atención bancaria y la actividad administrativa, mientras que otros servicios funcionarán con cronogramas diferenciales.

estacionamiento medido sem.jpg El SEM recordó que los días sábados, domingos y feriados no se cobra estacionamiento. Anahí Cardena

Cómo funcionarán los demás servicios en Noche Buena y Navidad

Desde la Secretaría de Servicios Públicos municipal se dio a conocer el detalle del funcionamiento previsto no solo para el 24 y 25 de diciembre, sino también para los días previos y posteriores al cierre del año, con el objetivo de que la comunidad pueda planificar con anticipación.

Recolección de residuos: cambios por turnos

El servicio de recolección de residuos tendrá modificaciones puntuales en los turnos mañana y noche. Este miércoles 24 de diciembre, el servicio se prestará con normalidad durante el turno mañana, pero no habrá recolección por la noche. En tanto, el jueves 25 de diciembre no se realizará el servicio durante la mañana, retomándose con normalidad en el turno noche.

E.C.P BASURAL (1) El servicio de recolección de basura funcionará con normalidad durante el miércoles 24 de diciembre. Estefania Petrella

El esquema se repetirá hacia fin de año: el martes 30 de diciembre la recolección será normal, mientras que el miércoles 31 habrá servicio solo en el turno mañana. El jueves 1 de enero de 2026 no habrá recolección matutina, pero sí se garantizará el servicio nocturno. Desde el Municipio se pidió a la población respetar los horarios y evitar sacar residuos fuera de los días y turnos establecidos.

Cementerio local: horario reducido y cierre

El Cementerio Local también funcionará con horarios especiales. El miércoles 24 de diciembre abrirá al público de 8 a 16 horas, mientras que el jueves 25 permanecerá cerrado, sin atención al público. La medida busca acompañar la reducción general de servicios durante la jornada festiva.

ECP CEMENTERIO (1) El jueves 25 de diciembre el Cementerio local permanecerá cerrado. Estefania Petrella

Transporte ferroviario: servicio limitado

En materia de transporte, el Tren del Valle anunció modificaciones en la prestación del servicio entre Cipolletti, Neuquén y Plottier. Los días 24 y 31 de diciembre el tren circulará únicamente en horario matutino y con servicios reducidos respecto del cronograma habitual. En tanto, el 25 de diciembre y el 1 de enero de 2026 no habrá servicio en todo el ramal.

Bancos y administración pública

Las entidades bancarias tampoco brindarán atención al público durante las fechas clave. Por disposición del Banco Central de la República Argentina y las asociaciones bancarias, no habrá actividad los días miércoles 24 y 31 de diciembre, ni jueves 25 y 1 de enero. Solo estarán operativos los canales digitales y los cajeros automáticos.

E.C.P BANCO (12).JPG No habrá actividad bancaria el miércoles 24, el jueves 25 ni el 31 y 1 de enero de 2026. Estefania Petrella

En la misma línea, la administración pública nacional, provincial y municipal no tendrá actividad durante Navidad y Año Nuevo, garantizándose únicamente las guardias mínimas e indispensables para servicios esenciales.

Con este panorama, Cipolletti se prepara para celebrar la Navidad con servicios reducidos, apelando a la organización y responsabilidad de la comunidad para transitar las fiestas de fin de año.