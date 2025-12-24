Del Alto Valle al Machu Picchu en moto: la travesía de dos amigos "locos por los fierros" que brindan y salen

“Va a ser cumplir un sueño”, coinciden. Ex compañeros en una multinacional, palpitan la inminente aventura con LMC. Quienes son estos aventureros.

Dos viejitos piolas: Christian y Gustavo, amigos aventureros que se van a Perú en moto desde el Alto Valle.

Brindan y arrancan… Mientras algunos andarán aún de resaca este viernes 26 de diciembre, ellos tendrán que tener todas las pilas y los sentidos bien puestos. Es que ese día, Christian Carbonell (52 años) y Gustavo Marín (54) iniciarán una travesía tan apasionante como exigente en moto , la cuál se prolongará durante un mes.

Con una salida del Alto Valle , más precisamente desde Fernández Oro hacia Machu Pichu , Perú , un “sueño” que hace rato querían cumplir y finalmente podrán concretar ahora entre el final de 2025 e inicio de 2026. Una aventura en la que planean recorrer alrededor de 7 mil kilómetros , atravesar tres países y cruzar la cordillera emulando al General San Martín “salvando las distancias, pero ese aura va a estar presente”, aseguran eufóricos en la previa.

Se conocieron hace más de 20 años cuando se desempeñaban en una multinacional (compañía de gas) y la amistad perdura más allá de que ya no son compañeros de trabajo. Si bien no suelen verse tan a menudo el “aprecio mutuo siempre está”. Estos “viejitos piolas” comparten la pasión por los fierros y casi todas sus conversaciones giran en torno a ello.

Motoquero Melena Carbonell, el jardinero que se apresta a cumplir un sueño en moto.

Así, charla va, charla viene, nació la idea de vivir una experiencia única en moto. Chris tenía lista su Naked Duke 390 y esperó con ansías que Gusti se comprara una moto “acorde para viajes tan largos”. Y ahora que su compinche adquirió la Benelli trk 502, la “naranja mecánica”, ya no quedan excusas y la ruta los espera…

Bohemios, fanáticos de descubrir nuevos destinos a toda velocidad, de sentir esa adrenalina incomparable se los nota motivadísimos en la antesala de lo que será una experiencia memorable.

Si bien ambos en la actualidad son exitosos en diferentes rubros (ver más abajo), aclaran que lo hacen con esfuerzo propio y familiar. Aquí los aguardarán sus incondicionales seres queridos que estarán atentos a las contingencias de esta “locura en dos ruedas”.

Machu pichu El Machu Pichu, Perú, una de las 7 Maravillas del mundo. Allí llegaran estos vecinos en moto.

Irán sumamente equipados y preparados, “con trajes 4 estaciones para soportar las diferentes adversidades climáticas. Llevamos carpa y bolsas de dormir además de parar seguramente en algún hotel o posada”, avisan a LM Cipolletti mientras ajustan los últimos detalles.

Cómo será el itinerario y la tranquilidad de ir con un mecánico...

Gustavo es mecánico por lo que Christian respira aliviado y parte con la tranquilidad de que cualquier eventual inconveniente técnico será resuelto por las expertas manos de su compañero de emociones.

Pero además Marín inauguró recientemente la Posada Ruta 65 de Fernández Oro, “dónde se albergan muchos otros viajeros en moto de distintos lugares del país y de Latinoamérica también, un recito confortable pensado para los viajeros como punto de encuentro y recreación, una parada obligada en el corazón del Valle”, promociona el nuevo hospedaje.

Por su parte, el otro motoquero de esta historia (Carbonell) hoy lidera junto a su inseparable pareja Ana un servicio de jardinería denominado El Duende.

Embed - PAPPO RUTA 66 (video original)

“Dejame agradecer enormemente al ex corredor y preparador actualmente Delfín Ontivero, un genio que puso a punto la moto y no se calló nada a la hora de las recomendaciones. Un gracias enorme a él”, reconoce Christian.

Respecto al itinerario, comentan que irán desde la región a Mendoza, la primera escala y al retomar viaje cruzarán a Chile, país que recorrerán por completo hasta el desierto de Atacama. Y de allí la etapa final de la ida hasta arribar en Perú.

Gustavo moto Gustavo, emocionado por la aventura en moto que vivirá junto a Christian.

Transitarán por lugares inhóspitos y otros encantadores, fabulosos como el histórico e imponente Santuario Histórico de Machu Picchu, una de las 7 maravillas del Mundo y un destino sumamente místico. Todo quedará registrado por drones y otros elementos tecnológicos.

Año nuevo, travesía renovada para Christian y Gustavo. Una aventura que, por las distancias, clima, costará un Perú. Pero que seguramente disfrutarán a más no poder. ¡Buen viaje, muchachos!

Cómo colaborar para la nafta

Alias de Christian: Cara.cadete.cereal

Alias de Gustavo: gustavomarin1971