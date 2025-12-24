¿Mesa adentro o mesa afuera?: qué dice el pronóstico para noche buena en Cipolletti

La semana comenzó con altas temperaturas y períodos ventosos. Para este miércoles se espera un leve descenso de la temperatura, pero seguirá caluroso.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un descenso de la temperatura durante la noche buena en Cipolletti.

Tras una serie de días calurosos y ventosos, el pronóstico para esta Nochebuena en Cipolletti anuncia la continuidad de las temperaturas cálidas con un leve descenso del viento. Pero ¿Qué pasará con el viento para determinar si se arma la mesa afuera o adentro para festejar la Navidad ?

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN) , pronosticó para la madrugada de este martes 24 de diciembre cielo nublado, una temperatura de 20 grados con viento entre 24 y 25 kilómetros por hora, proveniente del sudoeste.

En horas de la mañana la temperatura ascenderá a los 24 grados bajo un cielo algo nublado y viento prácticamente ausente. Ya en horas de la tarde la temperatura ascenderá a los 28 grados de máxima con viento de 27 a 35 kilómetros por hora bajo un cielo ligeramente nublado.

Toda la expectativa se centrará hacia la noche. Se anticipa un cielo despejado, con una temperatura de 27 grados con viento leve, con ráfagas de 23 a 43 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo durante la Navidad

De acuerdo a la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), para el 24 de diciembre se esperan vientos en disminución hacia la noche. Pronostica que serán más débiles el 25.

Ya para el viernes seguirá caluroso, aunque con períodos ventosos por la tarde. Se prevén lluvias y neviscas en la cordillera. Habrá tiempo bueno con vientos débiles el fin de semana. Pronostican días de calor a fines de diciembre y comienzos de enero.

Por su parte, el SMN pronosticó también que el tiempo estará aún mejor durante la Navidad. El pronóstico anticipa para la madrugada cielo algo nublado, con una temperatura de 16 grados y viento casi ausente. Por la mañana estará ligeramente nublado y ascenderá la temperatura a 19 grados. Habrá viento de leve a moderado que no soplará más de 31 kilómetros por hora. Hacia la tarde la temperatura ascenderá a los 31 grados con viento débil. Por la noche, la temperatura descenderá a los 26 grados con viento leve.

Continuarán las condiciones meteorológicas para el viernes, incluso se registrará un leve ascenso de la temperatura. Sin embargo, volverá el viento a la región. El cielo estará parcialmente nublado con una temperatura de 22 grados y viento ausente durante la mañana. Por la tarde/noche ascenderá a los 32 grados de máxima con viento fuerte entre 40 y 50 kilómetros por hora con ráfagas entre 60 y 78 kilómetros por hora.

El pronóstico para el fin de semana estará ideal, buen tiempo, bastante caluroso, aunque sin viento. Las máximas superarán los 30 grados. Se espera para el sábado una máxima de 30, para el domingo de 32 y para el lunes, de 34 grados.