Indignación en Cipolletti por burlas y humillaciones de adolescentes a personas en situación de calle

Video escandaloso. Lo denunció una vecina y armó gran revuelo en redes. Piden que los padres y las autoridades intervengan para terminar con las bromas y abusos.

Justo en días que invitan a reflexionar, empatizar con el otro, humanizarnos y en los que más que nunca suele aflorar la sensibilidad social, circula por las redes una serie de videos donde salvajes y desalmados adolescentes molestan, agreden y humillan con bromas pesadas a personas en situación de calle , generando indignación popular y un fuerte repudio de la comunidad.

En las aberrantes imágenes que difundió una vecina a modo de denuncia, se observa cómo los irrespetuosos jovencitos, que quizá pretendan imitar a los youtubers de otras partes y hacerse virales a cualquier precio, sorprenden a inofensivos indigentes mientras duermen en la vía pública, los despiertan y hasta empujan para hacerlos caer de un banco . Imperdonable...

Una de las secuencias, según se advierte, estuvo filmada en la zona del Ferrocarril y otra en el interior de la sucursal del Banco Nación de calle Roca . Lo más alarmante es que enfrente a la entidad crediticia tiene su sede la Comisaría Cuarta.

El indignante video

Por todo lo descripto muchos vecinos han puesto el grito en el cielo y piden que intervengan de manera urgente la policía, las autoridades municipales y los padres de los chicos, presuntamente menores de edad, con medidas ejemplares.

“Hay chicos acá en Cipo que haciendo ‘jodas’ agarran a personas en situación de calle (que encima de estar pasándola mal sufren esto) y los agreden físicamente, solo tengo estos videos pero he visto más donde a algunos incluso les pegan y todo esto lo publican en historias. No son nenes, son adolescentes de 18 para abajo, me sorprende la crianza que les dieron sus padres. Son los mismos chicos que hace unos meses habían publicado que rompían los espejos de los autos”, denunció una vecina llamada Laura a través del portal Intrusos de la Política.

La indignación popular en Cipolletti

“No se trata de travesuras ni bromas, es violencia, es humillación y es abuso hacia personas vulnerables. Estas personas ya atraviesan situaciones extremadamente difíciles como para además ser así de humilladas y expuestas públicamente, como sociedad no podemos mirar para otro lado mientras se celebra el daño ajeno en redes sociales. Lo más alarmante es la naturalización de estos actos y la falta de consecuencias visibles. ¿Dónde están los adultos responsables? ¿Dónde están las instituciones que deberían intervenir? La violencia no puede seguir siendo minimizada por la edad”, fue uno de los comentarios más profundos que cosechó dicha publicación.

Por la crisis, no son pocas las personas en situación de calle en Cipolletti.

En la mayoría de las opiniones, los apuntados son las madres y los padres de los autores de semejante maldad. Así, expresiones cómo “Qué bonita educación le dieron los padres”, “dónde están los padres”, se reiteran entre las numerosas reacciones.

También se reclama “que las autoridades hagan algo al respecto, hay cámaras, videos”, para que los atroces hechos no queden impunes o al menos no vuelvan a repetirse.

Seguramente el tema dejará mucha tela para cortar en la ciudad de Cipolletti y en la zona. Es de esperarse, que una vez que sean alertado del caso, las autoridades deban tomar cartas en el asunto de manera inmediata. ¿Y vos, cómo crees que se soluciona una situación así de triste?.