Navidad con viento y calor: el tiempo en Cipolletti

Las festividades comenzaron ventosas en la región. ¿Cómo será el pronóstico durante el 25 y los próximos días?

Este jueves 25 de diciembre comenzó con temperaturas cálidas, un cielo despejado y la presencia de viento , que se prolongará durante el resto de la jornada en Cipolletti. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anunció un día soleado y temperaturas agradables , ideales para actividades al aire libre durante el feriado de Navidad .

Este jueves, el cielo estará despejado tanto de día como de noche. La temperatura máxima alcanzará los 30° y la mínima descenderá a 12°. El viento soplará desde el Suroeste (SO) con una velocidad de 34 km/h. durante el día, con ráfagas de 43 km/h. Por la noche, la dirección será Noroeste (NO) a 18 km/h, manteniéndose las ráfagas en 18 km/h.

Desde las primeras horas de la mañana, el clima acompañará con temperaturas en ascenso . Cerca de las 10 se registrarán 22 grados, con sol pleno y viento moderado de sudoeste, con ráfagas entre 20 y 42 km/h.

El momento de mayor calor del día

Con el avance de las horas, el termómetro continuará en aumento. Para el mediodía está anunciada una temperatura de 26º, con cielo despejado y el aumento de la sensación térmica, levemente superior. El viento se mantendrá presente, principalmente desde el oeste y sudoeste con ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora.

AS-Cipolletti-Festejos Año Nuevo (Isla Jordan y Canales) (27).JPG Los vecinos de Cipolletti eligen la Isla Jordán para celebrar la navidad en la naturaleza.

Durante la primera parte de la tarde, las temperaturas llegarán a los 30º, marcando la máxima de la jornada y consolidando un clima caluroso para los próximos días. El momento de mayor calor llegará a las 17 horas, con el cielo despejado y ráfagas leves de viento.

Hacia el atardecer y primeras horas de la noche, el tiempo se mantendrá estable. Cerca de las 20, la temperatura descenderá levemente hasta los 28 grados, con cielo despejado y una disminución gradual de la intensidad del viento.

Ya entrada la noche, la noche de navidad cierra con un cielo despejado y viento leve del sector norte, lo que generará una noche templada, ideal para encuentros al aire libre y celebraciones familiares.

AS-Cipolletti-Rio Negro= Isla Jordan (6).JPG Antonio Spagnuolo

El pronóstico del viernes

El viernes por la mañana se presentará mayormente despejado, para despejarse completamente durante la noche. El termómetro subirá hasta los 34° de máxima y bajará a 8° en la noche. Se esperan periodos de vientos moderados hacia la tarde. El viento será intenso en esta jornada: de día, vendrá del Oeste (O) a 55 km/h. con ráfagas de 67 km/h.; de noche, rotará al Suroeste (SO) y se mantendrá a 59 km/h., con ráfagas también de 59 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por viento para todo el territorio de la provincia del Neuquén y estará vigente el viernes por la tarde.

AS-Cipolletti-Festejos Año Nuevo (Isla Jordan y Canales) (13).JPG Las celebraciones en la Isla Jordán.

El viento durante el finde

Para el sábado, el pronóstico indica un día de sol radiante y una noche despejada. La máxima se establecerá en 32° y la mínima en 13°. El viento soplará desde el Suroeste (SO) con una velocidad de 32 km/h. de día y de 25 km/h. de noche, con ráfagas de 46 km/h.

El domingo se espera cielo parcialmente nublado durante el día y despejado de noche. La temperatura máxima será de 33° y la mínima de 13°. Los vientos, desde el Suroeste (SO), alcanzarán los 22 km/h. durante el día. Por la noche, el viento rotará al Oeste (O) y aumentará a 26 km/h, con ráfagas de 46 km/h.

temporada 2026 isla jordan guardavidas (2) La apertura de la temporada 2025/2026 con los guardavidas de la Isla Jordán.

El inicio de la semana

El lunes será un día de sol radiante, despejándose por la noche. La temperatura continuará su ascenso, llegando a una máxima de 36° y una mínima de 14°. Los vientos serán del Suroeste (SO), a 30 km/h. de día con ráfagas de 35 km/h., y soplarán a 34 km/h. de noche con ráfagas de 54 km/h.

Finalmente, el martes se mantendrá el tiempo caluroso con sol radiante durante el día y despejado por la noche. Las temperaturas máximas serán de 35° y las mínimas de 15°. El viento soplará desde el Suroeste (SO) a 32 km/h. (con ráfagas de 35 km/h) de día, y a 30 km/h. con ráfagas de 48 km/h de noche.