Las mejores piletas y balnearios para disfrutar del verano en Cipolletti

La Municipalidad de Cipolletti difundió un listado de los espacios recreativos , las piletas disponibles y los balnearios habilitados para refrescarse durante la temporada de verano 2025/2026. El objetivo es que la comunidad disfrute de los espacios naturales en entornos seguros y con la protección de los guardavidas en las costas del río o en el natatorio.

La advertencia apunta a recordar la prohibición de ingresar a los canales de riego para bañarse, porque no cuentan con el servicio de guardavidas y no tienen habilitación. Desde el Ejecutivo local insistieron en que deben utilizarse únicamente los espacios autorizados, señalizados y que cumplan con las normativas de seguridad.

La norma apunta a prevenir accidentes en sectores no habilitados , sobre todo en los días de altas temperaturas cuando aumenta la convocatoria a espejos de agua y las familias buscan espacios para disfrutar de la rivera del río.

Balneario de la Isla Jordán

Uno de los principales puntos habilitados es el Balneario de la Isla Jordán, que por segundo año consecutivo podrá ser disfrutado por los vecinos de Cipolletti y visitantes. El sector cuenta con servicio de guardavidas en cuatro puestos de control, seguridad de tránsito, presencia policial y el acompañamiento de Prefectura Naval.

El balneario está habilitado todos los días, en el horario de 14 a 20 horas, en un tramo de la costa del río que está debidamente señalizado para el ingreso de las infancias y adultos. El espacio comprende el sector delimitado desde el Botero Municipal hacia el oeste hasta el Parador La Balsa.

Para garantizar la seguridad, el área dispone de cuatro puestos de control, con un total de nueve guardavidas que realizan el monitoreo permanente de los bañistas. Además, la zona habilitada para ingresar al agua está delimitada con boyas y cartelería informativa.

natatorioo Durante las fiestas de fin de año, el predio no abrirá el 24 ni el 31 de diciembre, pero sí estará habilitado el 25 de diciembre y el 1 de enero de 2026.

Natatorio Municipal

Otro de los espacios destacados es el Natatorio Municipal, ubicado también en la Isla Jordán. El predio cuenta con más de 42 mil metros cuadrados de espacios verdes, quinchos, sombrillas, baños recientemente refaccionados, y dos piletas, una para adultos y otra para los niños.

En este sector se dispuso la presencia de tres guardavidas y dos puestos de vigilancia permanentes, lo que lo convierte en un espacio amplio y seguro para el disfrute de las infancias y de las familias durante el verano cipoleño. El municipio reiteró que no está permitido el ingreso de mascotas ni de bebidas alcohólicas, además de la prohibición de encender fuego en todo el predio.

El valor de la entrada general es de 2.000 pesos para adultos, mientras que jubilados, menores de 18 años y personas con discapacidad no abonan. Las entradas se adquieren a través del sistema online municipal.

El natatorio abre de martes a domingo, de 14 a 20 horas, y permanece cerrado los lunes por tareas de mantenimiento. Durante las fiestas de fin de año, el predio abrirá el 25 de diciembre y el 1 de enero de 2026 para celebrar en familia.

Listado de piletas habilitadas

En paralelo, la Dirección de Comercio informó el listado de piletas habilitadas para la temporada 2025/2026, todas con condiciones de seguridad, cobertura de seguro, servicio de ambulancia y guardavidas en los horarios establecidos.

Las piletas disponibles durante la temporada de verano es la del complejo deportivo del Club Marabunta ubicada en calle Belgrano al 2100 del barrio O’Connor. El natatorio del sindicato de la Unión Obrera de la Industria de la Madera ubicada en el sector chacras también está abierta al público.

Otros natatorios habilitados es el de la Asociación Civil del Club Cipolletti con dirección en Mengelle Nº240. El predio de Unter tiene una pileta habilitada sobre la calle Esmeralda 2225 y Akerbladh Ana con dirección en La Esmeralda al 2600 también está disponible este verano.

El Sindicato de Trabajadores del Gas, derivados y afines dispone de una pileta en su predio ubicado en la Primeros Pobladores al 935. Además, se suma el natatorio del Sindicato del personal jerárquico y profesionales del pretróleo y gas privado de Río Negro y Neuquén con dirección en la Isla Jordán de Cipolletti.

Entre los espacios autorizados se encuentran clubes, sindicatos y natatorios privados y públicos que ofrecen la oportunidad de refrescarse de las altas temperaturas durante la temporada de verano. Estos lugares ofrecen mayor acceso a espacios de recreación con controles sanitarios, habilitación y con protección de guardavidas para garantizar la seguridad de los visitantes.