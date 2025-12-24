Estaciones de servicio: el corte de nafta de esta noche que puede complicar tu Navidad

La medida contempla guardias mínimas para servicios esenciales, ¿En qué horario no se podrá cargar combustible?

En Cipolletti cómo en todo el país, no se venderá nafta.

Las estaciones de servicio de Cipolletti también se sumarán al esquema de atención especial que regirá en todo el país durante las fiestas de fin de año. Como ocurre desde hace décadas, el expendio al público se interrumpirá en dos franjas clave: de 22 a 6, tanto en la noche del 24 al 25 de diciembre como del 31 de diciembre al 1 de enero. Por ese motivo, desde el sector insisten en anticipar la carga de combustible para evitar contratiempos.

Durante esas horas no habrá atención al público general ni venta en los surtidores. Sin embargo, en la ciudad —al igual que en el resto del país— se mantendrán guardias mínimas destinadas exclusivamente a emergencias: ambulancias, patrulleros, autobombas y otros organismos esenciales podrán abastecerse si lo requieren.

Nochebuena y Navidad: del 24 a las 22 hasta el 25 a las 6.

Año Nuevo: del 31 a las 22 hasta el 1 a las 6.

Terminadas esas franjas horarias, la actividad volverá a la normalidad en todas las bocas de expendio locales.

Tanto en Cipolletti como en toda la región, donde el movimiento previo a las fiestas suele intensificarse en accesos como la Ruta 22 y la Ruta 151, se espera mayor demanda de combustible durante la tarde del 24 y del 31. Por eso, la recomendación es prever la carga antes de las 22, especialmente para quienes deban viajar hacia el Alto Valle o a localidades rionegrinas y neuquinas cercanas durante los festejos.

Guardias solo para emergencias

Como parte de los acuerdos laborales que rigen en todo el país, las guardias nocturnas de Navidad y Año Nuevo no atenderán al público general. Su función será garantizar el abastecimiento a los servicios esenciales que puedan requerir combustible ante una urgencia.

De esta manera, se busca asegurar el descanso del personal sin descuidar la respuesta ante situaciones críticas, al tiempo que los conductores de Cipolletti deberán organizar con tiempo sus recorridos para evitar quedar sin combustible en plena celebración.