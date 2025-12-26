Violenta gresca por un "frasco de flores": un apuñalado y un detenido

Un conflicto por la compra frustrada de marihuana desencadenó una violenta pelea entre varias familia en El 30. Una persona recibió una herida en el tórax.

El operativo necesitó refuerzos para contener la gran cantidad de involucrados en El 30.

Un enfrentamiento que tuvo como origen la presunta venta de un “frasco de flores” terminó con un hombre apuñalado y otro detenido en el balneario El 30 de Cipolletti . El hecho ocurrió cerca de las 17 del jueves 25 de diciembre, en la zona del Segundo Salto, durante la continuidad de los festejos por Navidad.

Personal de la Subcomisaría 68°, a cargo del subcomisario María Eugenia Villanueva, llegó al lugar tras recibir un llamado que alertaba sobre una persona armada con un arma blanca agrediendo a terceros . Al arribar, se encontraron con un tumulto de familias y un grupo armado con palos y botellas rodeando a un joven de 22 años , señalado como el principal agresor.

En el mismo momento, los uniformados fueron informados de que un hombre había sido herido en el tórax y trasladado por particulares al hospital Pedro Moguillansky. Allí se confirmó que las lesiones eran de carácter leve y que se encontraba fuera de peligro. Posteriormente fue dado de alta médica.

Quisieron linchar a un hombre que termino apuñalado y el presunto autor detenido

Tal como se puede ver en el video que se viralizó en redes sociales, una multitud de personas se vieron involucradas en el hecho. El número de personas superaba la cantidad de efectivos policiales que llegaron desde varias unidades. Inclusive, se puede

El trasfondo del conflicto: un frasco de marihuana

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el incidente se habría iniciado por una compra frustrada de cannabis. Según testigos, un grupo de jóvenes habría pagado alrededor de 10 mil pesos por un frasco de marihuana, pero al encontrarse con el vendedor este no habría entregado el producto.

La discusión escaló rápidamente, derivó en golpes y terminó en una agresión con arma blanca. En medio del conflicto, el presunto vendedor y quien atacó con el objeto punzante, intentó huir tomando una bicicleta que no era suya, pero fue retenido por quienes reclamaban la entrega del frasco.

Balneario el 30 Cipolletti El hecho ocurrió en el Balneario El 30, en jurisdicción de Cipolletti, el miércoles por la tarde.

Debido a la cantidad de personas involucradas y la tensión del momento, se solicitó apoyo a otras unidades policiales. El despliegue permitió localizar y aprehender al presunto agresor en inmediaciones del balneario. El joven quedó detenido como sospechoso de haber atacado con el arma blanca y se encuentra a disposición de la Justicia.

La víctima ya prestó declaración y la Fiscalía N° 1, a cargo de la doctora Eugenia Vallejos, investiga la secuencia que terminó con la agresión. Por el momento, se busca establecer con precisión el rol de cada participante en el conflicto, el motivo exacto de la discusión inicial y cómo se desencadenó la pelea que dejó un herido y un detenido.

Detenido por ingresar ebrio a una obra en Cipolletti

Durante la mañana del jueves, efectivos de la Comisaría 45° de Cipolletti intervinieron en una vivienda en construcción ubicada en Avenida Perón y Los Menucos, tras ser alertados por el comando radioeléctrico sobre la presencia de un hombre dentro del predio.

Al llegar, el personal policial encontró al individuo en el patio del lugar, en evidente estado de ebriedad y arrojando piedras, por lo que procedieron a su aprehensión.

El sujeto fue trasladado a la unidad policial, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes por el presunto delito de robo con escalamiento.