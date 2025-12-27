Murió Pancho y un pueblo está de luto por su querido perro callejero: tenía una maravillosa historia

“El centro era más lindo con vos viejito querido”, uno de los tantos y sentidos mensajes. La increíble vida de este perro de la zona hermoso por dentro y fuera.

La noticia de su partida llenó de tristeza a todo un pueblo . Pancho era un perro callejero emblemático de Cinco Saltos , lo querían todos. Murió en las últimas horas y en la vecina ciudad ya se lo extraña a un verdadero símbolo urbano. Los vecinos lamentan su partida y repasan anécdotas en las redes sociales.

“Hoy es un día muy triste para todos los que conocimos de alguna manera a Pancho, uno de los perritos históricos de Cinco Saltos que vivió toda su vida en la calle”, indicaron, por ejemplo, desde el sitio web de Seny Radio.

“Su historia data de hace unos 7 años cuándo aparecía en la base de Taxis de la Av. Roca, siendo un cachorro. Muchas veces intentaron adoptarlo y darle un hogar, pero él quería vivir en la calle. Siempre buscaba a Marita, su ángel humano que lo cuidaba, al igual que mucha gente cuando lo veía. Su rutina era ir a la Escuela N°39, luego visitar los lugares donde tenía su alimento. De ahí iba a la base de taxi RO & CA y de ahí a lo de Marita, a dormir con varios gatitos”, ampliaron.

cinco saltos

“Este sábado, a las 14:30 se fue al lugar donde todos los perritos son felices. La enfermedad de las garrapatas pudo con él y no hubo oportunidad. Y ahora descansa cerca de la Virgen de San Cayetano, en el bajo”, agregaron con angustia.

“Pancho se fue, cumpliendo su misión: uniendo a personas que le prestaron atención, ayuda y lo amaron. Y lo devolvió. Gracias Marita, y gracias a todos los que lo cuidaron”, culminaron.

Los emotivos mensajes para Pancho

“El centro era más lindo con vos... Sabes lo que te amamos y lo que te cuidamos viejito querido. Que triste noticia. El otro día que escuchaste mi silbido de lejos me miraste, moviste la cola y seguiste haciendo fiaca... Nunca pensé que esa sería la última vez que te iba a ver”, publicó Débora.

“Panchito de la vida’, como te decía y nos empezabas a seguir en nuestras caminatas. Gracias por cuidar y defender a Mora siempre. Fuiste un guardián y guerrero de la calle que tanto te gustaba. Descansa viejo”, le dedicó Nicolás.

“Pancho hermoso, dos años pasó por mi aula en la escuela 39 recibiendo afecto y pan con mate cocido o leche, que triste que ya no esté”, lo recordó con afecto Rosana.

“Hay Pancho, que dolor y tristeza, con razón no te veía en el centro. Descansa en paz, diste tanto pero tanto amor a niños, descansa en paz angelito perruno”, publicó Susana.

“Noo Pancho! Cuántas veces nos acompañaste hasta la escuela 39, hasta que nuestra hija egresó. Si nos encontrábamos cerca del anfiteatro nos acompañaba unas cuadras y seguías hacia la escuela, otra vez hasta la Coope de la Rivadavia. Bueno siempre lo encontrábamos en algún lugar y le decíamos ¡Hola Pancho! A veces nos seguía o solo levantaba la cabeza y nos movía la cola. Cómo se te va a extrañar. Siempre vas a estar en nuestros corazones. Flia Jaimes”, lamentó la noticia y repasó las anécdotas Daniela.

¡Hasta siempre Panchito!