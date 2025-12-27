La reina Máxima ya está en Bariloche: el lugar paradisíaco donde despedirá el año junto al rey Guillermo

Cómo es la estancia en la que la monarca argentina nacionalizada neerlandesa recibirá el 2026 junto a su esposo, hijas y familiares de nuestro país.

A la reina Máxima y al rey Guillermo, al igual que a sus tres hijas, les encanta Bariloche.

Como cada temporada estival, la reina de Países Bajos Máxima Zorreguieta arribó en las últimas horas a San Carlos de Bariloche junto al rey Guillermo e hijas para pasar fin de año con su familia argentina. El viaje forma parte de una rutina privada que la monarca mantiene desde hace años en la región cordillerana.

El arribo se produjo este viernes en el Aeropuerto Teniente Luis Candelaria , a bordo de un vuelo privado procedente de El Calafate . Desde allí, el grupo se trasladó de inmediato hacia un lujoso predio campestre ubicado en las afueras de la ciudad, bajo un esquema de seguridad discreto pero reforzado.

Máxima se instaló en la estancia Pilpilcurá , situada a unos 75 kilómetros del centro de Bariloche , junto a su esposo, el rey Guillermo Alejandro , y sus hijas Catalina Amalia , Alexia de Orange y Ariane de Orange . El predio es de uso habitual para la familia real durante las celebraciones de fin de año.

La llegada de la monarca argentina nacionalizada neerlandesa volvió a despertar atención en la ciudad. La presencia de Máxima en Bariloche resulta frecuente, ya que elige este destino para combinar descanso, privacidad y contacto con su país de origen.

Si bien el movimiento se desarrolló con bajo perfil, vecinos y turistas advirtieron el despliegue logístico en las inmediaciones del aeropuerto y en los accesos rurales. El operativo acompañó el traslado sin alterar la actividad cotidiana, según indicaron fuentes locales.

En esta ocasión, trascendió además que la reina se reencontró en la estancia con su madre, María del Carmen Cerruti, quien aguardaba la llegada del resto de la familia. El encuentro forma parte de las reuniones familiares que suelen realizarse durante las Fiestas.

Así es la lujosa estancia donde la reina Máxima y el rey Guillermo pasarán fin de año

La estancia Pilpilcurá se convirtió en un punto habitual de reunión para Máxima durante el verano. La elección del lugar responde a criterios de privacidad y cercanía con la naturaleza, lejos del circuito turístico más concurrido.

Desde el entorno local remarcan que estas visitas se repiten cada año sin actos oficiales ni actividades públicas. La agenda se mantiene estrictamente privada, centrada en el descanso y el encuentro familiar

"Un hotel íntimo de sólo cinco habitaciones en las afueras de Bariloche, con espectacular vista al río y las montañas, rodeado por jardines con flores y árboles frutales". Con esa descripción se presenta en su página oficial la Estancia Pilpilcura, que inclusive sería propiedad de Máxima Zorreguieta, la reina consorte de los Países Bajos.

"Excelente cocina patagónica, con productos de nuestra huerta, desayunos con repostería artesanal, dulces caseros y jugos naturales. Calidez, confort, actividades a puro sol y atención personalizada, hacen de Estancia Pilpilcura el lugar ideal para disfrutar y vivir la naturaleza de la Patagonia", señala la reseña en la escueta web de la hostería, que está ubicada a 75 kilómetros de Bariloche.

En la exclusiva página de alojamiento VIP de la Patagonia Argentina Excepción se ofrece el servicio y se lo describe como "un lugar ideal para disfrutar plenamente de la naturaleza de la Patagonia Argentina".

Según reveló el medio digital El Cohete a la Luna, la estancia es regenteada por Marta Marcela Cerruti Carricart, tía y madrina de la monarca.

La polémica...

Una polémica se desató cuando el entonces intendente de la localidad rionegrina de Pilcaniyeu, Néstor Ayuelef, afirmó que la familia Zorreguieta "nunca" hizo el trámite "de habilitación comercial como alojamiento turístico" del complejo, según informó en su momento la agencia Télam.

En 2016 hasta la Estancia Pilpilcura se acercó el presidente Mauricio Macri, junto a su esposa Juliana Awada y su hija menor, Antonia.

Allí el mandatario se reunió con Zorreguieta y con su marido, el rey de los Países Bajos. Ahora la familia real está de nuevo en la bella Bariloche disfrutando los últimos días del 2025 y esperando el 2026. ¡Felicidad Máxima!