Fin de semana de calor y viento en Cipolletti: de cuánto serán las ráfagas

Las temperaturas seguirán en alza pero el viento acompañará los dos días. El domingo disminuyen las ráfagas.

La jornada del sábado en Cipolletti comenzó con un cielo despejado y la temperatura en 19 grados.

Cipolletti iniciará el fin de semana con temperaturas agradables, con cielo despejado y la presencia de viento moderado del sector oeste y suroeste con ráfagas que llegarán a los 50 kilómetros por hora. La jornada estará marcada por el buen tiempo desde la mañana y se mantendrá sin cambios hasta la noche del sábado.

Durante las primeras horas del día, el termómetro marcará alrededor de 19 grados, con un ambiente templado y cielo sin nubes. El viento comenzará a sentirse desde temprano, con ráfagas moderadas que irán de 15 a 32 km/ h que acompañarán el inicio de la jornada.

En horas de la mañana, las temperaturas continuarán en aumento y alcanzarán los 23º con un cielo soleado. Las condiciones serán favorables para actividades al aire libre, aunque se recomienza comenzar temprano al tener en cuenta la intensidad del viento, que ganará protagonismo conforme avance el día. Las ráfagas llegarán a los 46 km/h en este momento del día.

Cerca del mediodía, el calor llegará con fuerza a Cipolletti que registrará una temperatura cercana a los 28º, con cielo despejado y viento moderado con ráfagas del suroeste y oeste que oscilarán entre 22 y 47 kilómetros por hora.

AS-Cipolletti-Rio Negro= Isla Jordan (11).JPG El fin de semana es el elegido por las familias para disfrutar de la naturaleza en la Isla Jordán. Antonio Spagnuolo

El momento de mayor temperatura del sábado

Durante la tarde, se espera el momento más cálido de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 28 y 31 grados, con una sensación térmica que acompañará el calor y la posibilidad de realizar una visita a un espejo de agua o disfrutar de actividades al aire libre.

El ambiente seguirá siendo caluroso, aunque estable con temperaturas que no superarán los 30 grados. El viento del este y suroeste continuará soplando de manera constante, con ráfagas que irán desde los 20 hasta los 44 kilómetros por hora.

pileta unter La Municipalidad de Cipolletti difundió el listado de piletas y balnearios habilitados para esta temporada de verano 2025/2026.

Hacia la noche, la temperatura comenzará a descender lentamente, aunque se mantendrán elevadas hasta el final del día con el termómetro que marcará 31 grados a las 20 horas. El cielo continuará despejado y el viento perderá algo de intensidad, con la disminución de las ráfagas a 39 kilómetros por hora.

Finalmente, Cipolletti registrará alrededor de 27 grados a las 23 horas, lo que marca la tendencia de una noche con temperaturas cálidas y condiciones estables. El cielo continuará despejado y el viento reducirá su intensidad con ráfagas provenientes del oeste que irán desde los 12 a 21 kilómetros por hora.

AS-Cipolletti-Rio Negro= Isla Jordan (10).JPG Las temperaturas serán cálidas durante el fin de semana, pero el viento se mantendrá presente. Antonio Spagnuolo

Pronóstico del domingo en Cipolletti

El domingo se presentará con tiempo estable y marcado ascenso de la temperatura en Cipolletti, con cielo mayormente despejado durante toda la jornada y condiciones ideales para actividades al aire libre. Desde la madrugada, el ambiente se mantendrá templado, con temperaturas cercanas a los 20º y viento leve del sector oeste, con ráfagas que no superarán los 14 kilómetros por hora.

Con el correr de las horas, el calor irá en aumento de forma progresiva. Durante la mañana se espera cielo soleado, temperaturas que superarán rápidamente los 25 grados y viento leve a moderado, primero del sur y luego rotando al sudeste. Hacia el mediodía, el termómetro marcará los 29 grados, anticipando una tarde plenamente de verano.

El natatorio de la Isla Jordán Ya abrió sus puertas el Natatorio Municipal de la Isla Jordán. Anahi Cárdena

Por la tarde, el domingo alcanzará su pico térmico, con máximas que rondarán los 35 grados con cielo despejado. El viento soplará desde el sudoeste con ráfagas moderadas, que llegarán a 28 kilómetros por hora. Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender de forma gradual, aunque se mantendrá un ambiente cálido con el termómetro marcando los 28º a las 23 horas.