Un caso en 200 millones: nacieron trigemelas en la Patagonia

El parto se realizó en el nuevo Hospital María Humphreys y corresponde a un embarazo monocorial triamniótico. La madre y las recién nacidas están bien.

Un verdadero milagro de la vida ... Un hecho médico poco frecuente se registró en las últimas horas en la ciudad de Trelew, donde una mujer dio a luz a trillizas genéticamente idénticas en el Hospital María Humphreys , recientemente inaugurado. La Patagonia celebra, así, la llegada de las trigemelas.

Se trata de un embarazo monocorial triamniótico, una condición en la que los tres fetos comparten la misma carga genética y que, según especialistas, ocurre en aproximadamente uno de cada 200 millones de nacimientos.

El parto se desarrolló durante la mañana y fue atendido por equipos de obstetricia, neonatología y enfermería del nosocomio provincial. La primera de las niñas nació a las 8:49 con un peso de 1,460 kilos; la segunda, a las 9:50 con 1,760 kilos; y la tercera, a las 9:52 con un peso de 1,690 kilos. Tanto las recién nacidas como su madre evolucionan favorablemente y permanecerán internadas durante algunos días para su seguimiento médico.

Trigemelas

Desde el Gobierno provincial destacaron el abordaje del embarazo, considerado de alto riesgo, y el trabajo realizado por el personal de salud durante todo el proceso. El gobernador Ignacio Torres valoró que un evento de estas características haya podido resolverse en el sistema sanitario provincial, con equipamiento y recursos de alta complejidad.

Este es el segundo antecedente registrado en Chubut de un embarazo de trillizas idénticas. El primero ocurrió en Comodoro Rivadavia en 2019, aunque en ese caso la gestación no logró avanzar más allá de los primeros meses. También se han documentado episodios similares en otras provincias del país, como Salta y Buenos Aires.

Por el momento, no se difundieron datos sobre la identidad de la madre ni los nombres elegidos para las niñas. El equipo médico continuará con los controles habituales hasta definir el momento del alta hospitalaria.