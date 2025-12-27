Unica en todo el país: la ciudad rionegrina que descubrió la forma de que convivan los taxistas con Uber

El municipio de Fernández Oro implementará una serie de medidas que alivia a los taxistas sin cambiar las condiciones de los Uber. La explicación oficial.

Reviven los taxistas en Oro, tras las medidas del Municipio que les permitirá competir con Uber y otras plataformas.

Parecía imposible que los taxistas y Uber pudieran convivir en el marco de una competencia laboral sana y leal. En condiciones más parejas. Pero una ciudad rionegrina descubrió la forma de pacificar los ánimos y dejar a todos contentos. El intendente de Fernández Oro , Gustavo Amati , inició un proceso de reforma del sistema de transporte urbano con un criterio definido: "no prohibir, sino ordenar y acompañar la transformación que atraviesa el sector" por la irrupción de aplicaciones y nuevas modalidades como Uber y Cabify .

La Municipalidad de la vecina ciudad anunció el inicio de una reforma normativa que marca una diferencia de enfoque respecto de otras localidades: en vez de intentar imponer a las plataformas los mismos requisitos que al taxi, se impulsará una reducción de cargas al sector local de taxis para equilibrar el escenario real del mercado . ¿Qué tal?

Fernández Oro se convertirá así en la primera ciudad en bajar y flexibilizar exigencias al sector del taxi para permitir una competencia real , al mismo tiempo que avanzó en la regulación mínima y sin costo de plataformas digitales de transporte, estableciendo reglas claras para todos los actores del sistema.

image Desde que desembarcó en la región, Uber ganó mucho terreno y los taxistas bramaban de la bronca.

La propuesta incluye entre otros aspectos:

-Eliminación de la tasa mensual de inspección e higiene de comercio

-Eliminación de la tasa anual de renovación de licencia comercial

-Reducción del 50% en el costo de la renovación de licencias de conducir para licenciatarios del servicio de taxis

-Creación de una aplicación municipal de taxis, gratuita para choferes y usuarios, trabajada junto a representantes del sector.

-Adecuación de requisitos operativos (vehículos, antigüedad, entre otros), sin resignar seguridad ni condiciones esenciales del servicio.

-Registro sin costo de prestadores de plataformas digitales

La explicación del intendente Amati

Al respecto, el intendente de Fernández Oro Gustavo Amati remarcó que el enfoque adoptado busca dar respuestas concretas a un escenario real:

“Si sumamos prohibiciones no cambia nada en la práctica. Si flexibilizamos y acompañamos el taxi local puede competir y el vecino elegir.”

La propuesta municipal, trabajada junto a los titulares del taxi, apunta a bajar costos municipales al sector, modernizar la prestación con una app de taxis y sostener requisitos esenciales que resguardan a los usuarios: seguro, VTV e identificación del chofer, además de condiciones vinculadas a antecedentes.

Amati Oro Taxi Uber

Por su parte quienes brindan sus servicios a través de las nuevas plataformas tecnológicas, deberán registrarse como prestadores, pero sin costo y asumiendo la responsabilidad civil ante cualquier evento en el marco de esa contratación privada.

Entró en vigencia la regulación de Uber en Cipolletti

Desde el pasado lunes, Cipolletti cuenta con un nuevo marco legal que regula de manera integral el funcionamiento de las aplicaciones de transporte de pasajeros, como Uber, Cabify y otras plataformas similares. La normativa entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial Municipal Nº 638, cerrando así más de un año de debates, cruces políticos y reclamos del sector en torno a cómo ordenar una actividad que ya operaba en la ciudad sin reglas claras.

Se trata de la Ordenanza de Fondo Nº 562/2025, sancionada por el Concejo Deliberante el 15 de diciembre y promulgada por el Ejecutivo municipal, que incorpora el Anexo VII al Código de Transporte y establece por primera vez una regulación específica para el servicio privado de transporte de pasajeros mediante plataformas tecnológicas de intermediación.

En los fundamentos, la ordenanza reconoce que el transporte es un servicio esencial, clave para garantizar derechos básicos como el acceso al trabajo, la salud y la educación. Bajo ese concepto, el Municipio justifica la necesidad de intervenir y regular las nuevas modalidades digitales, entendiendo que el avance tecnológico modificó los hábitos de consumo y la forma en que los vecinos se movilizan.

UBER Cipolletti Tras la publicación en el Boletín Oficial, ya es legal el uso de aplicaciones de transporte en Cipolletti. Imagen ilustrativa generada con IA

Hasta ahora, las aplicaciones funcionaban en un limbo normativo, sin controles formales, lo que generaba tensiones con el sistema de taxis, desigualdad de condiciones y dificultades para el Estado a la hora de fiscalizar. Con la nueva norma, la actividad pasa a ser considerada privada, onerosa y de interés público, quedando sujeta a controles, habilitaciones y obligaciones impositivas.

El Anexo VII define con precisión a todos los actores del sistema:

Plataformas Tecnológicas de Intermediación en el Transporte (PTIT)

Empresas de Redes de Transporte (ERT)

Titulares de vehículos

Conductores habilitados

Usuarios

Las plataformas deberán inscribirse obligatoriamente ante la Autoridad de Aplicación municipal como Empresas de Redes de Transporte, contar con licencia comercial en Cipolletti, domicilio legal en la ciudad, inscripción fiscal, y pagar una tasa de explotación establecida en la ordenanza tarifaria. Además, deberán presentar una garantía de cumplimiento del servicio y someterse expresamente a la jurisdicción de los tribunales locales.

Un punto clave del esquema es que no se fija un límite máximo de vehículos habilitados, dejando la cantidad de unidades librada a la oferta y la demanda. Sin embargo, ningún auto podrá prestar servicio si no está debidamente autorizado y registrado por el Municipio.