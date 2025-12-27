Grave choque en ruta nacional: la Justicia falló a favor de un policía federal

La Justicia condenó a la ART por minimizar las lesiones de un policía federal herido en servicio durante un choque contra un camión.

Un efectivo de la Policía Federal que sufrió un grave accidente vial mientras regresaba de un operativo oficial logró que la Justicia ordenara una reparación integral , luego de que la aseguradora de riesgos del trabajo intentara minimizar las secuelas del siniestro . El fallo condenó a Provincia ART S.A. a pagar una indemnización millonaria en un solo desembolso y a garantizar todas las prestaciones médicas que el trabajador requiera a futuro.

El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 237 , durante el retorno a Bariloche de un procedimiento realizado en la provincia de Neuquén. El agente viajaba en un vehículo oficial que impactó contra un camión que se encontraba detenido sobre la calzada. El choque fue de tal magnitud que le provocó lesiones severas, con consecuencias físicas y psicológicas permanentes.

Tras el accidente, la ART reconoció el carácter laboral del siniestro , pero otorgó el alta médica con apenas un 14% de incapacidad . Esa evaluación fue impugnada por el trabajador, quien sostuvo que las secuelas eran mucho más graves y que le i mpedían retomar con normalidad sus funciones y su vida cotidiana. La controversia derivó en una acción judicial que terminó por revertir por completo la decisión administrativa de la aseguradora.

Durante el proceso, dos pericias resultaron determinantes. La médica constató lesiones en la columna cervical y lumbar, limitaciones funcionales en el hombro derecho y secuelas traumáticas en el rostro. A ello se sumó una pericia psicológica que confirmó la existencia de un cuadro neurótico de grado III, directamente vinculado al accidente y con impacto persistente en la vida del agente. Ambas evaluaciones establecieron una incapacidad total del 61,62%.

La aseguradora intentó cuestionar los informes periciales, pero el tribunal consideró que no aportó prueba técnica suficiente para desvirtuarlos. Por el contrario, valoró la solidez de los dictámenes y la coherencia entre los hallazgos médicos y psicológicos, que daban cuenta de un daño integral, no limitado a lo físico.

Policía Federal Bariloche La ART le dio el alta con el 14% del cuerpo incapacitado, pero la Justicia determinó que la incapacidad superaba el 61%, por lo que ahora deberán resarcirlo. Archivo

La intervención de la Justicia

En ese contexto, la Cámara Laboral de Bariloche fue más allá y declaró la inconstitucionalidad del sistema de renta periódica previsto en la Ley de Riesgos del Trabajo para este tipo de casos. Los jueces entendieron que ese mecanismo no garantiza una reparación plena, ya que fragmenta el resarcimiento y no contempla adecuadamente la magnitud del daño ni la situación concreta del trabajador lesionado.

El cálculo de la indemnización incluyó el porcentaje real de incapacidad, la edad del efectivo, un adicional por tratarse de un siniestro ocurrido en ocasión de servicio y los intereses devengados desde la fecha del accidente. Todo el monto deberá ser abonado en un único pago, bajo apercibimiento judicial.

Además, la sentencia ordenó a la ART garantizar todas las prestaciones médicas futuras que sean indicadas por los profesionales tratantes, dentro del marco legal vigente. Una vez aprobada la liquidación definitiva, la aseguradora tendrá diez días para cumplir con el pago. En caso de mora, se aplicarán intereses conforme la tasa fijada por el Poder Judicial.

El fallo de primera instancia aún no se encuentra firme y puede ser apelado. Sin embargo, marca un antecedente relevante en materia de accidentes laborales, al cuestionar con dureza las evaluaciones restrictivas de las ART y reafirmar el derecho de los trabajadores a una reparación integral cuando las secuelas son permanentes.