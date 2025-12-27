Cipolletti: cayó un vehículo clonado y frustraron la venta de una moto robada

Un control vial y una venta pactada por redes terminaron en secuestros, imputaciones y la intervención de Niñez y Bromatología.

Una serie de operativos realizados el viernes en Cipolletti volvió a poner el foco en los controles de seguridad vial y en la prevención de delitos vinculados al encubrimiento, además de exponer riesgos sanitarios asociados al transporte irregular de alimentos.

Las intervenciones, a cargo de distintas áreas de la Policía de Río Negro , se desplegaron tanto sobre la Ruta Nacional 22 como en la Ruta Provincial 65, con resultados positivos: vehículos secuestrados, personas imputadas y la incautación de mercadería sin habilitación .

El primer procedimiento se desarrolló el viernes al mediodía, durante un control vehicular e identificación de personas que el Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti realizaba sobre la Ruta Nacional 22 , a la altura del kilómetro 1216, en sentido Neuquén–Cipolletti . En ese marco, los efectivos detuvieron la marcha de un vehículo utilitario conducido por un joven de 21 años, domiciliado en la ciudad de Plottier.

Al verificar la documentación del rodado, los policías advirtieron irregularidades de gravedad. La Cédula de Identificación del Automotor presentaba características apócrifas y el conductor no figuraba como titular del vehículo. A ello se sumaron alteraciones visibles en los números identificatorios: tanto el número de chasis (VIN) como el número de motor evidenciaban signos de manipulación, con supresión y restampado de los grabados en los cristales.

control transito auto clonado secuestro El utilitario tenía documentación adulterada y transportaba de manera ilegal productos alimenticios. Gentileza

Con esos elementos, los peritos establecieron que se trataba de un “vehículo gemelo”, una modalidad delictiva que consiste en la adulteración de la identidad de un automóvil para hacerlo pasar por otro, imposibilitando determinar su dominio original y procedencia. Este tipo de maniobras suele estar asociado a delitos previos como robos o estafas, y representa un riesgo adicional para la seguridad vial.

Durante la inspección, además, se constató que el utilitario transportaba productos alimenticios, sándwiches de miga envasados, prepizzas y galletitas, con destino a comercios de Cipolletti. El vehículo no contaba con habilitación para el transporte de alimentos ni con las condiciones necesarias para garantizar la cadena de frío, lo que encendió una alerta sanitaria.

Puesta en conocimiento la Fiscalía de turno de Cipolletti, se dispuso el inicio de un legajo preliminar por el delito de encubrimiento. El conductor fue imputado, se le tomaron las fichas dactilares y se procedió al secuestro del vehículo, de la llave de ignición y de la cédula del automotor. En paralelo, personal municipal de Abasto y Bromatología secuestró la mercadería alimenticia para su posterior evaluación.

Moto recuperada en Cipolletti La moto había sido robada en General Roca y se estaba ofreciendo por internet en Cipolletti. Gentileza

Una moto recuperada

Un segundo procedimiento se registró también el viernes y estuvo a cargo del personal de la Comisaría 4° de Cipolletti. La intervención se vinculó a una motocicleta que había sido denunciada como sustraída días atrás en General Roca y que, según la investigación, estaba siendo ofrecida para la venta a través de internet.

Tras tomar conocimiento del punto de encuentro pactado para concretar la operación, los efectivos se dirigieron a una estación de servicio ubicada sobre la Ruta Provincial N.º 65. En el lugar lograron identificar una motocicleta con características coincidentes con las denunciadas. Luego de un rastrillaje en las inmediaciones, se identificó a un joven de 25 años señalado como la persona que ofrecía el rodado.

Además, fueron identificados dos acompañantes que se movilizaban en otra motocicleta: un joven de 18 años y una adolescente de 16. Por la presencia de una menor de edad, se dio inmediata intervención a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). En tanto, el joven de 25 años fue notificado por el delito de encubrimiento, mientras que el de 18 quedó demorado de manera preventiva.

Desde la fuerza destacaron la importancia de estos procedimientos integrales, que no solo apuntan a prevenir delitos contra la propiedad, sino también a resguardar la seguridad vial y la salud pública, especialmente en corredores clave de acceso a la ciudad como las rutas 22 y 65.