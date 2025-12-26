Brutal asalto a un matrimonio mayor de Cipolletti: atraparon a un neuquino involucrado

Las víctimas sufrieron graves lesiones y uno de ellos permanece internado por un ACV. Se trataría de un especialista en estafas contra adultos mayores.

Uno de los policías que fue detenido por la misma causa en General Roca. Imagen archivo.

El Ministerio Público Fiscal de Río Negro imputó este viernes a Luciano Exequiel Juan , oriundo de Neuquén, por dos hechos: una estafa cometida en febrero bajo el ardid de hacerse pasar por contador, y su presunta coautoría en el violento asalto en la vivienda de un matrimonio mayor de Cipolletti .

El hecho perpetrado contra la pareja de adultos mayores ocurrió en marzo. Ambos son reconocidos por ser propietarios de la tradicional tienda Selecciones Rosmary del centro de Cipolletti. El acusado se encontraba prófugo, fue detenido en Bahía Blanca y trasladado a la ciudad , donde quedó en prisión preventiva.

Según la formulación de cargos, Juan habría actuado junto a otras dos personas, también detenidas y que eran policías , en la intrusión y ataque ocurrido el 20 de marzo de 2025 en una casa de calle Brentana al 400, detrás del comercio que la pareja posee desde hace décadas.

detencion-polis-asalto-cheva Además de Juan, hay dos policías detenidos e involucrados en la cancha.

Los agresores se presentaron alrededor de las 14 haciéndose pasar por autoridades, ingresaron con un arma y golpearon a las víctimas exigiendo sus ahorros en dólares y joyas. El hombre, de 79 años, sufrió un ACV y politraumatismos y continúa internado; su esposa, de 80, fue asfixiada y golpeada de manera reiterada.

Cómo operaban

De acuerdo con la investigación, Juan formaba parte de una organización que apuntaba principalmente a personas de la tercera edad, en su mayoría mujeres. En distintos casos se habría hecho pasar por empleado del ANSES para cometer estafas mediante el método conocido como “cuento del tío”. También registraría causas abiertas por hechos similares en Villa Regina, Neuquén y La Pampa, provincia donde tenía un pedido de captura vigente.

En el caso de Cipolletti, la Fiscalía sostuvo que los agresores contaban con información previa sobre las víctimas, dato que les permitió llevar adelante la maniobra. Una de las pruebas incorporadas son las comunicaciones realizadas desde un teléfono intervenido en el marco de otra causa por estafas, además de imágenes de cámaras de seguridad que los habrían identificado.

Cargos y prisión preventiva

Durante la audiencia, la fiscal del caso —con la colaboración de la fiscal adjunta y el abogado querellante— describió cómo la banda actuó bajo distribución de tareas: mientras uno vigilaba afuera, los otros dos redujeron a la pareja dentro del domicilio tras engañar al hombre con la supuesta verificación de una denuncia. El ataque derivó en el robo de una suma importante de dólares, joyas y otros valores, antes de huir en una camioneta.

La fiscalía solicitó la prisión preventiva al considerar riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación. Argumentó que el imputado dispone de medios logísticos para evadirse, que parte de la evidencia habría sido ocultada y destruida —como el desguace de uno de los vehículos utilizados— y que ya contaba con requerimientos judiciales previos.

Próximos pasos en la causa

El juez de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por un plazo de cuatro meses. Además, dispuso la medida cautelar de prisión preventiva hasta el 8 de abril de 2026, unificada con la situación procesal de los otros imputados.

La Brigada de Investigaciones fue destacada en la audiencia por su labor para reconstruir el recorrido de los acusados y lograr la detención del principal sospechoso.