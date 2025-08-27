Cómo está El Cheva, el vecino que sufrió el brutal asalto de los policías

Juan Carlos Gorini sigue en recuperación. Por los golpes y amenazas sufrió un ACV. La investigación del hecho avanza con policías sospechados.

Gorini manejó por años un colectivo que perteneció a la empresa Chevalier. Por eso le quedó el apodo El Cheva.

A casi seis meses del brutal asalto que sufrió en su casa junto a su esposa María Lapadaz, de 80 años de edad, Juan Carlos Gorini , de 79 y más conocido como El Cheva , continúa internado en recuperación.

Ambos fueron agredidos salvajemente y amenazados con armas. Producto de los golpes recibidos porque con él se ensañaron mientras reclamaban la entrega de dinero, Gorini sufrió un ACV (accidente cerebrovascular) que requirió urgente atención médica.

El episodio le paralizó el brazo y la pierna izquierda y quedó internado en el área de cuidados intensivos del Policlínico Modelo, donde permaneció por varios días.

Luego fue trasladado a una clínica de rehabilitación de Neuquén, y más tarde pudo regresar a su casa. Pero surgieron complicaciones y debieron internarlo nuevamente en la misma institución, contó este miércoles María.

Brentana y Alem.jpg

La mujer explicó que persisten los inconvenientes de locomoción, por la parálisis que le provocó el hecho.

Aún recuerda con detalles el hecho ocurrido el 20 de marzo último, en el que participaron al menos tres hombres y que tiene a tres policías sospechados rionegrinos, y los relata con angustia.

“Fue terrible el momento que pasamos. Fueron muy violentos. Nos golpearon sin tener piedad”, lamentó la vecina, con un gran reconocimiento en la comunidad por su tienda Selecciones Rosmary, que funciona en el salón ubicado al frente la casa, en la calle Brentana casi Alem.

Ella logró recuperarse, a pesar que también sufrió golpes y maltratos.

El llamado que anticipó un infierno

El grave episodio delictivo comenzó en horas de la mañana, cuando recibieron un llamado de la Anses que atendió una empleada del negocio. Cuanto María tomó el teléfono escuchó la voz de una mujer, con tono hostil le dijo que tenía que concurrir a las oficinas del organismo para renovar un trámite.

Lo que le llamó la atención, resalta, es que esa mujer tenía los datos exactos de ella y de su esposo. Preocupados fueron hasta Anses, pero ahí les aclararon que no los habían convocado, y volvieron a su casa.

Poco después de las 14 comenzó lo peor. Vieron a través de la ventana un hombre uniformado parado frente a la puerta.

María sostuvo que le dijo que no le abriera, porque algo le dio temor. Pero Cheva fue y al abrir escuchó que le preguntaron si ellos habían hecho una denuncia por una llamada que habían recibido de la Anses, e inesperadamente el desconocido se metió junto con otro sujeto que apareció luego.

El supuesto policía apuntó con un arma de fuego que llevaba a la cabeza de Gorini, mientras el otro ahorcaba a su esposa y le exigían la entrega de dinero.

“Dame la guita y lo mato”, le advertía, hasta que le entregó unos 3 millones de pesos. Pero no se conformaron y lo siguieron golpeando, incluido un culatazo en la cabeza, exigiendo más plata, porque “sabían que tenían un movimiento grande del banco”.

Bajo ese tormento la vecina admitió que tenían más dinero en una caja fuerte, de donde obtuvieron 20 mil dólares y joyas. Con el botín escaparon, dejando a ambos maniatados. Cuando lograron liberarse llamaron a uno de sus hijos, que los fue a rescatar.

Una banda de policías ladrones en la mira

La investigación por el violento asalto que sufrió un matrimonio Cipolletti avanza hacia la posible participación de una pandilla de malos policías de la fuerza rionegrina en el hecho.

Hay tres efectivos que se desempeñaban en dependencias de General Roca detenidos. Uno es oficial Inspector Enzo García, quien detenido a principios de abril e imputado por "Robo agravado por el uso de arma en concurso real con robo agravado por ser cometido en poblado y en banda". Permanece en prisión preventiva.

Y este miércoles apresaron a otros dos uniformados también de General Roca.

Enzo García 15.jpg

Este miércoles en horas del mediodía está prevista la audiencia de imputación de ambos en los tribunales de Cipolletti.

Para la familia damnificada no serían los únicos involucrados en el atraco. María sostiene que la mujer que los llamó en primer lugar integra la banda. Sostuvo que esa mañana otros vecinos recibieron llamados similares, también de una mujer.

Vecinos apreciados

La familia es archiconocida y apreciada en Cipolletti. Son propietarios de Selecciones Rosmary, una tienda especializada en vestidos y alta moda femenina que funciona en el salón ubicado al frente la casa.

El comercio cumplió medio siglo de trayectoria, por lo que conducido por María se ha convertido en una referencia del rubro en la región.

En tanto que a Juan Carlos lo apodan el Cheva porque durante años manejó un colectivo que perteneció a la empresa Chevallier. Orgullosamente comparte fotos del enorme rodado en sus redes sociales. Entre otros, hizo muchos viajes con hinchas de Cipolletti, en aquellos tiempos gloriosos de El Capataz.