Cipolletti inauguró un nuevo espacio deportivo en Costa Norte y avanza con obras en distintos barrios

La ciudad cuenta con un nuevo playón deportivo de Costa Norte y avanza con obras en distintos barrios. Descubrí dónde.

Cipolletti sumó un nuevo espacio público destinado al deporte y la recreación. Este lunes quedó inaugurado el playón deportivo del barrio Costa Norte , una obra impulsada con fondos municipales iniciada en septiembre de 2025, que busca fortalecer la integración comunitaria y ampliar las alternativas de esparcimiento para vecinos del sector.

El espacio se encuentra emplazado junto al Centro de Promoción Comunitaria (CPC) del barrio y fue diseñado como un punto de encuentro para niños, jóvenes y familias. La inauguración incluyó actividades recreativas y deportivas coordinadas por profesores de la dirección de Deportes, quienes desarrollaron distintas propuestas para los asistentes.

El nuevo playón polideportivo está construido en hormigón y tiene dimensiones de 10 metros por 20 metros. Además, cuenta con veredas perimetrales de un metro de ancho, iluminación, juegos infantiles y equipamiento para la práctica de básquet y mini fútbol.

Durante el acto de inauguración, el intendente Rodrigo Buteler destacó el proceso de recuperación del lugar, que anteriormente se encontraba en estado de abandono: “Antes era un espacio que estaba abandonado y oscuro, y ahora hicimos un espacio recreativo, cultural y deportivo para que los chicos puedan hacer actividades con seguridad y cuidados”, expresó el jefe comunal.

En ese sentido, remarcó que el municipio busca sostener una política de inversión en infraestructura urbana en todos los sectores de la ciudad. “Obras públicas en todos los rincones de Cipo”, sintetizó.

Inauguración playón Costa Norte Costa Norte ya cuenta a partir de esta semana con un nuevo y renovado espacio para los vecinos. Gentileza

El secretario de Obras Públicas, Gustavo Zovich, también subrayó la importancia de la intervención urbana en un sector histórico de la ciudad. Según explicó, el barrio Costa Norte forma parte de las zonas más tradicionales de Cipolletti y por ese motivo se priorizó la recuperación del espacio público.

“Es una obra que permitirá el desarrollo y la mejora de la infraestructura de la ciudad, y que mejorará la calidad de vida de todos los vecinos”, afirmó el funcionario.

Los vecinos que participaron de la inauguración coincidieron en señalar que se trataba de una obra largamente esperada. Para muchas familias del barrio, el nuevo playón representa un espacio seguro donde los niños pueden realizar actividades deportivas y recreativas al aire libre.

cambio luminarias led piedrabuena cipo El recambio de luminarias por led continúa esta semana en el barrio Luis Piedra Buena. Gentileza

Avanza el plan de iluminación LED

Mientras se suman nuevos espacios comunitarios, el municipio también continúa ejecutando obras en distintos sectores de la ciudad. Una de las principales intervenciones en marcha es el programa Cipo + Led, que apunta a reemplazar las antiguas luminarias de sodio por tecnología led en toda la ciudad.

Durante esta semana los trabajos se concentran en el cuadrante del barrio Luis Piedrabuena, donde las cuadrillas realizan el recambio del sistema de iluminación. Desde el municipio ya habían señalado que el objetivo es alcanzar el 100% del alumbrado público antes de fin de año. Este tipo de luminarias permite mejorar la visibilidad en las calles, reducir el consumo energético y reforzar la seguridad en los espacios públicos.

El plan forma parte de una estrategia de modernización del sistema de alumbrado urbano que se ejecuta de manera progresiva, barrio por barrio.

Bacheo Cipolletti La ciudad avanza en un nuevo plan de bacheo y badenes en distintos barrios de Cipolletti. Gentileza

Bacheo y mejoras en la infraestructura vial

En paralelo, se continúa desarrollando el plan de badenes, bacheo y hormigonado en distintos puntos de Cipolletti. Según informaron desde la Secretaría de Obras Públicas, a partir de este martes las tareas se trasladarán a la intersección de Esquiú y Discépolo.

Por este motivo se realizará un corte parcial de tránsito entre las 8 y las 18 horas, por lo que se solicitó a los conductores circular con precaución y respetar la señalización vial.

Los trabajos forman parte de un programa de mantenimiento de la infraestructura urbana que se ejecuta a través de la Licitación Privada 5625 y que tendrá un plazo de ejecución de 120 días. El cronograma incluye intervenciones en varios puntos de la ciudad, entre ellos:

Alem y Río Negro

Manuel Estrada y Esquiú

Lisandro de la Torre y Tres Arroyos

San Martín e Independencia

Las obras buscan mejorar la seguridad vial, optimizar la circulación del tránsito y extender la vida útil del pavimento.

Desde el municipio destacaron que el desarrollo de infraestructura deportiva, el mejoramiento del alumbrado y las tareas de mantenimiento vial forman parte de una planificación urbana que busca acompañar el crecimiento de la ciudad.