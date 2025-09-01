La Muni inició la obra del playón en Costa Norte

Obras Públicas se informó que la obra consta de un playón polideportivo de hormigón de 10,00 m. x 20.00 m. con veredas perimetrales de 1 metro de ancho.

El Playón en Costa Norte es una nueva obra de integración comunitaria que se está desarrollando con fondos municipales, con el propósito de difundir la actividad deportiva, promover la integración comunitaria e incorporar alternativas a los espacios de esparcimiento ya existentes en la ciudad.

La obra se emplaza junto al Centro de Promoción Comunitaria (CPC) . En virtud de ello se informa a la comunidad que el CPC momentáneamente no está en funcionamiento, por lo que los vecinos que requieran atención pueden dirigirse al Centro de Promoción del barrio Costa Sur, o bien comunicarse al 299- 4242952.

A través de la secretaría de Obras Públicas se informó que la obra consta de un playón polideportivo de hormigón de 10,00 m. x 20.00 m. con veredas perimetrales de 1 metro de ancho.

playon costa norte

La implantación del playón se encuentra en un desnivel, por lo que se ejecutarán escalinatas para salvar dicha altura. También se ejecutará un área destinada a los juegos infantiles y ejercicios, cancha de básquet y mini fútbol.

El playón comenzó a ejecutarse durante el mes de agosto, y su plazo de ejecución es de 90 días de corrido. Una obra que permitirá el desarrollo y la mejora de la infraestructura de la ciudad, y se refleja en la calidad de vida de todos los vecinos.

El CPC, un lugar que moviliza a los vecinos de Costa Norte

En abril, vecinos y personal del Centro de Salud del barrio Costa Norte lanzaron una rifa para reponer el cerco perimetral que resguardaba las instalaciones hasta hace un par de meses. En enero pasado, se registró el robo completo de la malla metálica, quedando solo los postes que la sostenían. En la salita, la falta de seguridad es una de muchas carencias.

El ataque delictivo que se destaca por su magnitud ocurrió a principios de año, oportunidad en que los ladrones se llevaron la reja metálica completa, un otoscopio, un glucómetro, que es un dispositivo para medir la glucemia, y algunos tensiómetros, para control de la presión arterial, entre otros elementos de uso habitual del personal.

Sin el cerco perimetral, el Centro de Salud ha quedado más expuesto todavía a los problemas de la inseguridad. El equipamiento disponible y el mobiliario quedan casi a la intemperie todo el día, abriendo interrogantes sobre su destino. De allí que la iniciativa solidaria de la comunidad y de los hospitalarios se haya impuesto como una necesidad imperiosa.

Pero los postes pelados de lo que fuera el cerco, son solamente el testimonio más visible de las carencias que existen en el lugar. Y es que como parte de los 15 Centros de Atención Primaria de la Salud que dependen del Hospital cipoleño, la salita de Costa Norte enfrenta desde hace mucho grandes dificultades para funcionar.