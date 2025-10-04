El clima en Cipolletti

Viento fuerte y temperaturas cálidas en Cipolletti: de cuánto serán las ráfagas

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció temperaturas agradables pero el viento dominará la jornada.

Por la tarde

Por la tarde, el cielo se cubrirá parcialmente en Cipolletti pero con temperaturas cálidas entre 18º y 20º C. 

 Municipio Cipolletti

La mañana del sábado comenzó con temperaturas agradables y cielos despejados, sin embargo los vientos podrían dominar la jornada en Cipolletti y el Alto Valle. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla desde el viernes que se extenderá hasta hoy sábado 4 con ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Cipolletti inició la mañana con temperaturas cálidas ubicadas entre los 18º y 20º con cielos despejados y con ráfagas entre 25 y 51 km/h. Cerca del mediodía la temperatura alcanzará los 22º C con ráfagas de 24 a 56 kilómetros por hora con vientos provenientes del suroeste.

Las ráfagas de viento: las protagonistas de la tarde

La mañana cipoleña avanzó con ráfagas que oscilaron entre los 50 y 56 km/h, aunque hacia al mediodía la intensidad aumentará. Según el SMN, el viento del oeste alcanzará velocidades sostenidas de entre 40 y 70 km/h, con ráfagas que podrían complicar la tarde del sábado y las actividades al aire libre.

Los cielos permanecerán parcialmente nublados durante gran parte de la jornada del sábado en el Alto Valle. La probabilidad de precipitaciones es muy baja, entre 0 y 10% por lo que se anuncia una tarde agradable, sin posibilidad de lluvias.

Viento y nubes.jpg
Por la tarde la temperatura subirá a los 23ºC y los vientos del oeste llegarán con ráfagas entre 30 y 71 kilómetros por hora.

Por la tarde, la temperatura subirá a los 23ºC y los vientos del oeste llegarán con ráfagas entre 30 y 71 kilómetros por hora. Cerca de las 17.00 horas la temperatura comenzará a bajar a 18º C y las ráfagas del suroeste disminuirán con 31 -62 kilómetros por hora.

Ya entrada la noche, a partir de las 20.00 y las 23.00 horas las temperaturas oscilarán entre 17º y 15º respectivamente, con cielo cubierto y ráfagas entre 22 y 40 km/h. Además continuará el viento con ráfagas entre 25 y 47 km/h. Lo que consolidará una noche con temperaturas agradables e ideal para disfrutar.

