Viento fuerte y temperaturas cálidas en Cipolletti: de cuánto serán las ráfagas

Por la tarde, el cielo se cubrirá parcialmente en Cipolletti pero con temperaturas cálidas entre 18º y 20º C.

La mañana del sábado comenzó con t emperaturas agradables y cielos despejado s, sin embargo los vientos podrían dominar la jornada en Cipolletti y el Alto Valle. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN ) emitió un alerta amarilla desde el viernes que se extenderá hasta hoy sábado 4 con ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora .

Cipolletti inició la mañana con temperaturas cálidas ubicadas entre los 18º y 20 º con cielos despejados y con ráfagas entre 25 y 51 km/h. Cerca del mediodía la temperatura alcanzará los 22º C con ráfagas de 24 a 56 kilómetros por hora con vientos provenientes del suroeste.

La mañana cipoleña avanzó con ráfagas que oscilaron entre los 50 y 56 km/h , aunque hacia al mediodía la intensidad aumentará . Según el SMN, el viento del oeste alcanzará velocidades sostenidas de entre 40 y 70 km/h , con ráfagas que podrían complicar la tarde del sábado y las actividades al aire libre.

Los cielos permanecerán parcialmente nublados durante gran parte de la jornada del sábado en el Alto Valle. La probabilidad de precipitaciones es muy baja, entre 0 y 10% por lo que se anuncia una tarde agradable, sin posibilidad de lluvias.

Viento y nubes.jpg Por la tarde la temperatura subirá a los 23ºC y los vientos del oeste llegarán con ráfagas entre 30 y 71 kilómetros por hora.

Por la tarde, la temperatura subirá a los 23ºC y los vientos del oeste llegarán con ráfagas entre 30 y 71 kilómetros por hora. Cerca de las 17.00 horas la temperatura comenzará a bajar a 18º C y las ráfagas del suroeste disminuirán con 31 -62 kilómetros por hora.

Ya entrada la noche, a partir de las 20.00 y las 23.00 horas las temperaturas oscilarán entre 17º y 15º respectivamente, con cielo cubierto y ráfagas entre 22 y 40 km/h. Además continuará el viento con ráfagas entre 25 y 47 km/h. Lo que consolidará una noche con temperaturas agradables e ideal para disfrutar.