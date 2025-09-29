La denuncia contra José Luis Espert por su vínculo con un rionegrino investigado por narco

La oposición pidió la remoción inmediata del diputado de LLA tras conocerse un video que lo muestra agradeciendo al empresario narco, Federico “Fred” Machado.

El bloque de Unión por la Patria reclamó la salida inmediata del diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda . El pedido fue encabezado por el legislador Germán Martínez , quien sostuvo que no se puede discutir una de las leyes más importantes del año con un dirigente señalado por vínculos con un empresario acusado de narcotráfico.

“José Luis Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto. Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo. No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión”, publicó Martínez en su cuenta oficial de X.

El reclamo aparece en un momento clave para el oficialismo de La Libertad Avanza , que enfrenta la discusión parlamentaria sobre el proyecto de Presupuesto 2026. Desde enero de este año, Espert ocupa la presidencia de la comisión más influyente en materia económica y fiscal, un espacio estratégico desde donde se canalizan todas las decisiones de gasto público y financiamiento estatal.

Las acusaciones y el rol de Federico “Fred” Machado

Las críticas hacia Espert se intensificaron después de la difusión de un video en las últimas horas, donde agradece públicamente a Federico “Fred” Machado, empresario detenido en Argentina en 2021 y con pedido de extradición a Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico.

Machado, oriundo de Viedma, está detenido en la capital de Río Negro desde 2021.

De acuerdo con la documentación judicial norteamericana, Machado habría aportado fondos y logística a la campaña presidencial de Espert en 2019. Entre los elementos citados se mencionan un giro de 200 mil dólares en 2020 proveniente de un fideicomiso ligado al empresario, además de vuelos y vehículos puestos a disposición del economista durante actividades proselitistas.

La relación entre ambos también incluyó el apoyo de Machado para la presentación de un libro de Espert en la ciudad de Viedma, donde se utilizó un avión privado del empresario. Estas revelaciones reavivaron cuestionamientos sobre la transparencia de los vínculos del diputado oficialista y encendieron el debate en el Congreso.

Para la oposición, la permanencia de Espert en la presidencia de Presupuesto afecta la credibilidad institucional. Desde UxP advirtieron que “no se trata de diferencias ideológicas, sino de garantizar la transparencia y la confianza pública” en una comisión clave para el control de las cuentas del Estado.

La defensa de Espert frente a las denuncias

Ante la presión de la oposición y la publicación de pruebas en medios de comunicación, Espert salió a defenderse. En declaraciones públicas, aseguró que se trata de una operación política que lo persigue desde 2021.

“Esta campaña sucia viene de 2021. Siempre vuelven con lo mismo”, expresó el economista, minimizando la gravedad de las acusaciones. Reconoció que conoció a Machado en 2019 y aceptó su ayuda para trasladarse en avión y organizar un evento, pero negó cualquier vínculo con las actividades ilícitas del empresario ligado al narcotráfico.

“Se imagina que si yo hubiera sabido que esa persona era esto, no estaría agradeciendo a los cuatro vientos”, afirmó Espert, intentando despegarse de la imagen que lo muestra en el video mencionando al empresario.