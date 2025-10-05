El golazo viral de Dylan Gorosito, el juvenil de Boca, para la Selección Argentina Sub 20

La Albiceleste cerró el grupo primera y con puntaje perfecto, luego de vencer a Italia, Australia y Cuba.

El lateral derecho de las inferiores de Boca brilla en el Mundial Sub 20.

La Selección argentina Sub-20 le ganó 1-0 a Italia , en la ciudad chilena de Valparaíso, en el marco de la tercera fecha del Grupo D del Mundial de la categoría que se disputa en el país trasandino. En el partido disputado en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, el defensor juvenil de Boca , Dylan Gorosito, rompió el cero a los 30 minutos del complemento.

Con este resultado, el equipo de Diego Placente alcanza los nueve puntos, cierra la primera fase con puntaje ideal y se quedó con Grupo D . Ya en octavos de final, la ´Albiceleste´ jugará el próximo miércoles a las 16.30 horas en el estadio Julio Martínez Pradanos de Santiago ante Corea del Sur, Nigeria o Sudáfrica , los tres mejores terceros que podrían ser rivales de Argentina.

Por su parte, los de Carmine Nunziata culminaron en el segundo lugar del Grupo D con 4 puntos y, en octavos de final, enfrentará al ganador del Grupo E el jueves a las 16.30 horas en el estadio Julio Martínez Pradanos de Santiago.

Argentina e Italia desarrollaron un encuentro friccionado, con ambos equipos sin poder vulnerar las defensas rivales. La primera ocasión clara la tuvieron los de Diego Placente con el defensor y capitán Julio Soler que desbordó por la derecha y envió un centro pasado que se fue cerrando y terminó pegando en el travesaño del arquero Nunziante, cerca de los 20 minutos de juego.

A los 38 minutos, el mediocampista Lorenzo Riccio marcó el 1-0 para la selección de Italia tras un desborde de Francesco Verde en el que la pelota llegó al borde del área chica, donde Riccio la empujó y anotó pero el árbitro costarricense Keylor Herrera recurrió al VAR y decidió anular el tanto debido a que consideró que Verde le robó la pelota a Santiago Fernández con infracción en el inicio de la jugada.

En el complemento, a los 30 minutos, el defensor Dylan Gorosito encaró en diagonal desde la izquierda, pisó el área y, dentro de ella, se sacó a Emanuel Benjamín, luego a Andrea Natali y quedó mano a mano con el arquero Nunziante, al cual le definió sutilmente, abriendo el marcador para la Selección argentina.

Esta es la síntesis de Argentina vs Italia por la tercera fecha del Mundial Sub-20 de Chile

. Mundial Sub-20 de Chile - Grupo D - Tercera fecha

. Argentina - Italia

. Estadio: Elías Figueroa Brander, Valparaíso.

. Árbitro: Keylor Herrera (Costa Rica)

Argentina: Santino Barbi; Valente Pierani, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Tobías Andrada, Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino; Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Italia: Alessandro Nunziante; Francesco Verde, Christian Corradi, Andre Natali; Javison Idele, Mattia Liberali, Alessandro Berretta, Emmanuel Benjamin; Ismael Konaté, Alvin Okoro y Lorenzo Riccio. DT: Carmine Nunziata.

Gol en el segundo tiempo: 30m. Dylan Gorosito (A)

Cambios en el segundo tiempo: 17m. Dylan Gorosito por Santiago Fernández (A) e Ian Subiabre por Alejo Sarco (A); 24m. Mattia Mamini por Lorenzo Riccio (I) y Jacopo Sardo por Francesco Verde (I); 26m. Gianluca Prestianni por Álvaro Montoro (A) y Mateo Silvetti por Santino Andino (A); 38m. Marco Romano por Alvin Okoro (I), Cristian Cama por Emmanuel Benjamin (I) y Emanuele Sala por Mattia Liberali (I)