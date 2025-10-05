Su ex denunció que la manoseó en un abrazo de despedida y lo imputaron por abuso

El hombre accedió a una probation y fue sobreseído tras cumplir pautas de conducta y un resarcimiento a la víctima. El hecho ocurrió en Cipolletti.

Una mujer denunció a su ex pareja por manosearla. La acusación señala que los hechos ocurrieron en Cipolletti en una fecha no precisada , pero estimada entre el 7 y el 14 de febrero del año pasado.

Según se describe, estaban en la vereda de la casa de ella , charlando, cuando al momento de despedirse imprevistamente y sin mediar palabra la abrazó y le tocó la cola por arriba de la ropa.

El 26 de junio siguiente el hombre, identificado con las siglas PSBC, fue imputado por el delito de abuso sexual simple . Pero en la misma audiencia le otorgaron una suspensión del juicio a prueba, un procedimiento también conocido como probation , que permite evitar el juicio penal, con el cumplimiento de pautas de conducta y, en este caso, un resarcimiento económico.

Pautas de la probation

El acuerdo estableció que le debía pagar 5 mil pesos a la víctima y a la Cooperadora del hospital Pedro Moguillansky, además de mantener la residencia, presentarse cada dos meses en la Oficina Judicial local y no consumir alcohol ni drogas en la vía pública.

Además tenía prohibido acercarse al domicilio de la mujer a menos de 100 metros y tampoco contactarla por ningún medio.

Recientemente la fiscal Natalia Poblete pidió el sobreseimiento de PSBC por haber constatado el cumplimiento de las medidas establecidas en el beneficio, por lo que correspondía la extinción de la acción penal.

Expediente judicial.jpg Los casos por violencia de género fueron numerosos en el arranque del año. Archivo

Puntualizó que contaban con un informe del RENAR -Registro Nacional de Reincidencia- que determinó que no contaba con antecedentes penales. El requerimiento fiscal fue acompañado por la defensora Oficial Cecilia Ibáñez, que asistió al acusado.

El juez Juan Pedro Puntel avaló lo planteado por las partes. Sostuvo en su resolución que se habían acatado “todos los requerimientos legales que autorizan la procedencia del sobreseimiento por conclusión de la etapa preparatoria mediante la suspensión del proceso a prueba”.

Sostuvo que el hombre “ha cumplido con las condiciones impuestas dentro del término otorgado, tal como lo detallan e informan las partes en audiencia, cuando explican y detallan como todas y cada una de las reglas de conductas fijadas fueron cumplidas dentro del plazo estipulado”.

Otro caso aterrador con una condena efectiva

En la crónica policial-judicial aparecen numerosos episodios de abusos sexuales a ex parejas. Uno de los que más escalofriantes ocurrió una madrugada de septiembre de 2023 en El Arroyón, el paraje que se encuentra en el acceso a la península Ruca Co, en el lago Pellegrini, donde un hombre violó a quien había sido su pareja, madre de su hijo.

El acusado admitió su culpa en un juicio abreviado realizado a mediados del año pasado, en el que lo condenaron a seis años de prisión de cumplimiento obligatorio.

El ataque se produjo en la casa de la víctima, donde el sujeto había llevado al niño que tienen en común. Pero después de discutir la hizo desnudar a la fuerza y la accedió carnalmente. En un momento la chica logró tomar su teléfono y les escribió a distintos integrantes de su familia pidiendo auxilio. El pedido de ayuda fue efectivo, porque al lugar llegó personal policial, que puso en resguardo a la joven y también secuestró un cuchillo con el que la había amenazado.