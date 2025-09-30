Los atraparon con pastillas, cocaína y marihuana cuando entraba a una fiesta electrónica

El operativo se realizó en un predio camino a la Isla Jordán. Policías que cumplían el servicio adicional sorprendieron a un grupo de hombres con distintos tipos de drogas.

Las distintas sustancias narcóticas secuestradas por la policía en la fiesta electrónica que se realizaba en un predio de Cipolletti.

Un grupo de hombres de entre 20 y 35 años que fue sorprendido por la policía cuando intentaba ingresar con distintas sustancias de drogas a un predio ubicado en la calle Julio Salto, camino a la Isla Jordán , donde se realizaba una fiesta electrónica.

El operativo se realizó el domingo por la madrugada cuando el personal policial que prestaba servicio detectó a los sospechosos que intentaban ingresar con bolsitas con cierre hermético tipo "Ziploc" en cuyo interior llevaban pastillas de diferentes colores, cocaína y marihuana entre otras sustancias. Todo estaba fraccionado , por lo que se presume que era para el consumo y comercialización.

El hallazgo fue inmediatamente informado a la Fiscalía Federal de General Roca , que dispuso la individualización de las personas y el secuestro de las sustancias.

"Se trataba de drogas sintéticas no identificadas que fueron retiradas de circulación antes de ser consumidas en el interior del predio", destacaron desde la fuerza rionegrina.

Fueron por un robo y secuestraron drogas

Por otra parte, en la tarde del sábado, personal de la Comisaría 24° llevó adelante un allanamiento en una vivienda de calle Celedonio Flores, 1200 Viviendas, como parte de una investigación por un robo en un comercio céntrico. Durante el procedimiento, tres hombres intentaron darse a la fuga; dos de ellos, de 28 y 25 años, fueron detenidos. Entre los elementos secuestrados había un teléfono celular denunciado como sustraído, más de 46 mil pesos en efectivo y una mochila que contenía droga fraccionada y elementos utilizados para el narcomenudeo.

De acuerdo con la intervención de Toxicomanía, dentro de la mochila se encontró una piedra de 4,9 gramos de cocaína, 0,9 gramos de marihuana, una balanza de precisión y una bandeja metálica con restos de estupefacientes. La Fiscalía dispuso el secuestro de la droga y la imputación correspondiente en el marco de la Ley 23.737.

"Ambos procedimientos demuestran la eficacia de la labor policial en la detección y prevención de delitos vinculados al consumo y la comercialización de drogas, logrando en menos de 24 horas intervenir tanto en un evento masivo como en un domicilio de una zona conflictiva", resaltaron desde la institución policial.

Recuperan en Cipolletti vehículos robados en Neuquén

La Policía local logró recuperar en Cipolletti dos vehículos que habían sido robados en la ciudad de Neuquén y que contaban con pedido de secuestro vigente. Ambos procedimientos se realizaron en la lunes, con intervención del Ministerio Púyblico y del vecino distrito, se destacó.

El primer hallazgo ocurrió en calle Azcuénaga al 1800, donde fue localizado un Volkswagen Gol Tren que había sido robado el 26 de septiembre. Personal de la Comisaría 32 trabajó junto a la División Sustracción de Automotores de Neuquén y al Gabinete de Criminalística, que realizó pericias en el rodado antes de ser entregado a su propietaria en carácter de depositaria judicial.

Eco Sport Robada Neuquén

Horas más tarde, en el estacionamiento de las 400 Viviendas, personal de la Subcomisaría 79 ubicó una Ford Ecosport denunciada como robada el día anterior en Neuquén. El vehículo fue peritado por Criminalística y puesto a disposición de la fiscalía, a la espera de su restitución al dueño legítimo