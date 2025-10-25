Vecinos de Cipolletti se movilizan esta tarde contra la inseguridad

Cansados de los robos y la falta de respuestas, vecinos de zona norte de Cipolletti convocaron una protesta con corte de calle para exigir más seguridad.

Esta tarde, vecinos de Cipolletti se manifestarán en Parque Norte por los aguantaderos del sector y la ola de inseguridad.

Cansados de la ola de robos y hechos delictivos que se repiten en los barrios del norte de la ciudad, vecinos autoconvocados realizarán esta tarde una manifestación para exigir más seguridad y el fin de los aguantaderos donde, aseguran, se esconden los delincuentes que operan en la zona.

La convocatoria, difundida por grupos de WhatsApp y redes sociales, invita a reunirse a las 17:30 en la esquina de La Esmeralda y Jaureche, frente al Parque Norte , donde se prevé un corte parcial de calle . “Convocamos a los vecinos del barrio Los Pinos y alrededores para terminar con los incesantes robos en la zona”, expresa el mensaje que circula desde las primeras horas del día.

Los organizadores piden a los vecinos sumarse pacíficamente y con carteles para visibilizar el reclamo ante las autoridades municipales y policiales. “Queremos que se escuche nuestro pedido, que el Estado actúe y que dejen de robar todos los días”, comentó una vecina a este medio.

flyer inseguridad zona norte cipo El flyer que circula en redes sociales y grupos vecinales.

Reclamo sostenido por la seguridad barrial

Durante los últimos meses, los habitantes de los barrios del norte cipoleño denunciaron una seguidilla de entraderas, hurtos y daños en viviendas, incluso a plena luz del día. Muchos aseguran que los delincuentes utilizan casas abandonadas o usurpadas como refugios temporales, lo que aumentó el malestar y el miedo en la comunidad. Incluso, los propietarios han registrado os movimientos de los delincuentes con las cámaras de seguridad.

El reclamo de esta tarde busca también reimpulsar las políticas de control urbano que el Municipio viene aplicando desde el año pasado, con la demolición de aguantaderos y casillas precarias en distintos puntos de la ciudad.

Demoliciones y control de espacios

Entre las medidas más recientes, desde el Municipio de Cipolletti se intervino y logró derribar más de 20 viviendas tomadas en barrios como Anai Mapu, Labraña, Brentana, Del Trabajo y centro que eran utilizadas para esconder elementos robados o consumir sustancias. Estas acciones se enmarcan dentro del plan municipal de “recuperación de espacios seguros”, que incluye la limpieza de terrenos fiscales, mejoras de iluminación LED y la instalación de cámaras de videovigilancia.

El intendente Rodrigo Buteler ha señalado en distintas oportunidades que “no habrá tolerancia con los lugares usados por delincuentes”, y que el objetivo es prevenir el delito desde el ordenamiento urbano.

Sin embargo, los vecinos sostienen que la presencia policial sigue siendo insuficiente, especialmente en horarios nocturnos. “Hay calles oscuras, autos que pasan despacio y nadie controla. Vivimos con miedo”, agregó la vecina.

aguantadero barrio el trabajo cipolletti (1) El último operativo de demolición de un aguantadero fue en el barrio Del Trabajo. Estefanía Petrella

Convocatoria abierta

Con carteles y el acompañamiento de distintas familias, los vecinos esperan hacer oír su reclamo esta tarde frente al Parque Norte. La intención, remarcan, es que el reclamo llegue a las autoridades locales y de seguridad. Se prevé hacer cortes parciales sobre una de las arterias del sector.

La Municipalidad recordó que los vecinos pueden realizar denuncias anónimas sobre la existencia de aguantaderos en la ciudad a través de distintos canales:

Fiscalía.

Central de Emergencias municipal: 109.

Central de Atención al Ciudadano: 147.

De manera presencial en la sede municipal.

Además, para denuncias relacionadas con la venta de drogas está habilitado el 0800-333-4124 y el portal oficial seguridad.rionegro.gov.ar.