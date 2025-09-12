Dos ofertas para reconstruir el Centro Comunitario del barrio Don Bosco

Se abrieron los sobres para conocer las ofertas para la reconstrucción del Centro Comunitario de Cipolletti tras el incendio de 2023.

Dos empresas se presentaron para la reconstrucción del Centro Comunitario Don Bosco de Cipolletti.

Esta mañana, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , y el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler , encabezaron la apertura de sobres con las ofertas para la construcción del nuevo Centro de Promoción Comunitaria del barrio Don Bosco . La iniciativa se enmarca en el programa “Junto al Municipio, Construyendo Provincia” y representa la recuperación de un espacio central para la vida social, cultural y deportiva de la ciudad, destruido por un incendio en 2023.

La jornada no fue casual. En palabras del gobernador Weretilneck, el momento coincidió con el aniversario del Cipolletazo , una fecha clave en la historia de la ciudad. “Hablar del barrio Don Bosco es hablar de la historia viva. Por eso hoy es el mejor día para reescribirla, con una obra que vuelve a poner en el centro el encuentro, la cultura, el deporte y la vida cotidiana de la comunidad”, expresó.

El mandatario también remarcó la importancia de acompañar a los vecinos tras la pérdida: “Un espacio comunitario no lo pierde alguien, lo perdemos todos. Por eso, el Estado no podía estar ausente”.

Gobernador e Intendente La inversión se enmarca en un acuerdo rubricado en mayo entre el Gobierno provincial y municipal. Gentileza

Las ofertas

La apertura de sobres despertó especial interés en la comunidad. Se presentaron dos empresas:

Cepiem SRL , que ofertó $575.920.477,66 .

, que ofertó . Quatro SRL, que presentó un monto de $598.883.496,17.

Ambas propuestas ahora serán evaluadas por los equipos técnicos para definir la adjudicación de la obra.

El intendente Buteler recordó el compromiso asumido junto al gobernador apenas ocurrido el siniestro: “Ese Centro Comunitario lo tenemos que hacer sí o sí, significa un montón para Cipolletti”. Subrayó además que “este espacio no podía faltar en el corazón de nuestra ciudad, porque allí se construye identidad, se fortalecen los lazos sociales y se generan oportunidades para todas las edades”.

apertura sobres obra don bosco Dos empresas fueron las presentadas en la apertura de sobres. Gentileza

Cómo será el nuevo edificio

El proyecto contempla la construcción de un edificio moderno en la intersección de calle Perú y Primeros Pobladores, con una superficie total de 430 metros cuadrados, a ejecutarse en dos etapas.

Primera etapa (280 m²): un salón multipropósito con baños, depósitos y una cocina equipada, diseñada para actividades comunitarias y también para emprendimientos gastronómicos.

un salón multipropósito con baños, depósitos y una cocina equipada, diseñada para actividades comunitarias y también para emprendimientos gastronómicos. Segunda etapa (150 m²): oficinas para personal, un aula de capacitación, depósito, sector de carga y descarga, baños, office y sala de máquinas.

Buteler destacó que el nuevo edificio “va a cambiar la dinámica del barrio y volverá a ser protagonista de la vida cultural y social de la comunidad”.

Incendio Comunitario Don Bosco 3.jpg El fuego consumió por completo las instalaciones del centro comunitario. Archivo

Un recuerdo doloroso

El centro comunitario original fue destruido en septiembre de 2023. Aquel día, el fuego comenzó de manera repentina y en pocos minutos consumió gran parte del edificio, generando una columna de humo visible desde distintos puntos de Cipolletti.

Bomberos y Policía trabajaron a contrarreloj para evitar que las llamas alcanzaran a la Comisaría 24 y a la sala de primeros auxilios, ubicadas a pocos metros. La tragedia ocurrió en momentos en que el barrio estaba lleno de actividad: frente al centro funcionaba la feria del trueque. La evacuación fue rápida y no se registraron heridos, aunque las pérdidas materiales fueron totales.

Días después, usuarios y trabajadores del lugar relataron que venían advirtiendo problemas de mantenimiento. Algunos mencionaban un “constante olor a gas” en la cocina y desperfectos que nunca habían sido atendidos. “Alguien pegó el grito y ya estaba todo prendido”, recordó un empleado.

Con la apertura formal de las propuestas, el siguiente paso será la evaluación y posterior adjudicación, tareas que pueden demorar un mes aproximadamente. Desde allí, comenzarán a correr los 10 meses de ejecución.