A los 74, Richi Tibaldi no se baja del camión atmosférico más famoso de Cipolletti: la vida de un campeón

La historia del popular vecino que se destacó en el rally regional. De cuando fue pupilo en un colegio a la anécdota con los gitanos: "Me conoce medio pueblo", celebra.

Camina con cuidado, no tanto por sus 74 años , sino porque “vengo de una lesión pava, por querer empujar a la fuerza el camión para que no tapara un ingreso se me cortó el tendón de aquiles, sentí el crack -por el ruido- y estuve cuatro meses inactivo…”, confiesa y cierra los ojos en un acto reflejo para recordar el dolor.

Sacó el vehículo de gran porte, su herramienta laboral, a la calle alrededor de las 9 de este jueves no solo para las fotos de La Mañana Cipolletti sino porque “en un rato tengo que ir a destapar tres pozos” . Antes se toma “un lavadito”, el último con lo que queda de agua en la pava tras la larga mateada con la incondicional María Eva , su mujer de toda la vida, “que se fue a natación”.

Se jacta de conocer "a medio Cipolletti , a cada ratito me la paso saludando” . Es Richi Tibaldi , uno de esos vecinos sumamente populares y estimados por toda la comunidad. Conduce uno de los camiones atmosféricos más antiguos de la zona y además fue un destacado piloto regional, pasión que le transmitió a su hijo Nicolás , quien tomó la posta y compite actualmente.

ECP RICHI TIBALDI (62) Richi Tibaldi, antes de subirse al camión para ir a destapar tres pozos. Estefania Petrella

Tiene, en definitiva, una linda historia para contar y compartir con los lectores.

-¿Usted es cipoleño o vino de afuera? Repasemos su historia.

-Soy nacido en Bariloche. A los 10 o 12 años mis viejos se separan y estuve de pupilo en un colegio de General Roca. Mi vieja trabajaba en el Sanatorio, mi abuelo tenía chacras por acá, en Cinco Saltos, es decir, todo cerquita. Y así echamos raíces en la zona. Tengo dos hermanos por parte de mi mamá, viví una infancia muy linda. Me instalé en Cipolletti, me puse de novio, me casé con mi mujer de siempre -llevan juntos 45 años- y tuvimos dos hijos, Tamara y Nicolás. Hoy disfruto de mis tres nietos, son lo más lindo que hay.

-¿Cómo empezó con el camión atmosférico?

-Terminé el secundario y ahí me puse a trabajar. Mi viejo, viste como eran los de antes, me entregó un Citroën 2cv y me advirtió ‘esto es lo único que vas a recibir, a partir de acá arréglate vos: si querés estudiar, estudiá; si querés trabajar, trabajá. Pero algo tenés que hacer’. Y opté por trabajar porque estudiar no me gustaba jaja… Cuando me preguntan a qué colegio fuiste les contesto ‘creo que a todos’, ya que era bastante vagoneta…

Así que lo cambié por un caminoncito, le puse caja volcadora y llevaba materiales en la zona. Empecé a ir a Sierra Grande, me las rebuscaba bastante bien pero un amigo que vivía en Neuquén me avivó: 'ponete un atmosférico porque es más rentable', fue su sabio consejo. El tema es que me faltaba dinero para comprarlo…

ECP RICHI TIBALDI (66) Con el Tanque se gana unos pesos adicionales a su humilde jubilación. Estefania Petrella

-¿Y quién lo ayudo?

-Mi querida abuela Trudi Leman, que era suiza, con eso pude comprar el tanque en Cinco Saltos y empecé con aquel amigo del que hablaba antes, quien me pasaba trabajitos. Y ya no paré más.

-Lleva 42 años arriba del camión. ¿Volvería a elegir esa vida, le fue bien?

-Conforme, entiendo que me ha ido muy bien, no para tirar manteca al techo pero hemos podido con mi señora brindarle estudios a los hijos, lo cuál no es poca cosa. Nico es ingeniero mecánico y Tamara profe de inglés y tiene con su marido pequeña empresa. Cada uno con casita propia, para qué más. Con eso alcanza y sobra, hay que ser humilde en la vida.

-¿Se acostumbró con el tiempo al tema de los olores y a protegerse de los gérmenes y bacterias para no quedar expuesto a padecer consecuencias físicas?

-Mi señora me dice a veces, más que nada en broma, ‘qué olor a cloaca que hay…’. Pero estoy acostumbrado, mis preocupaciones pasan por no contraer ninguna peste, me vacuné contra todo, es decir tomo los recaudos necesarios. ¿Cómo es mi laburo? Cuando se le llena el pozo de agua hay que desagotarlo, ya sea pozos, cámaras sépticas, baños…

-¿Cuánto cuesta hoy el servicio?

-Depende de la cantidad de agua y líquidos, pero aproximadamente entre 65 y 80 mil pesos. El laburo crece naturalmente cuando llueve.

ECP RICHI TIBALDI (49) El recuerdo de tanta gloria deportiva, mate de por medio. Tibaldi nos recibió de la mejor manera en su casa. Estefania Petrella

-¿Anécdotas que se puedan contar?

-Una vuelta me llaman los gitanos. Voy a desagotar, termino de limpiarles el pozo, la cámara, les voy a cobrar y me dicen fumando un habano ‘pasate la semana que viene’. Me puse como loco, un laburo importante habíamos hecho. ‘Yo no les dije que les iba a fiar’, les contesté con una bronca bárbara y le pedí a un chico que me acompañara que me ayudara a sacarle la tapa y le bajamos todo el tanque de nuevo… Vino la Policía, me retaron, un escándalo. ‘Si es de él, yo solo se lo devuelvo”, le explicaba a la poli.

Después, no sé si anécdota, pero para destacar la confianza de los clientes que en casos ya son amigos. En varias oportunidades, me hacen entrar por la puerta principal, paso con la manguera por la cocina y voy al patio. Incluso me dejan las llaves de sus casas, unos genios. Por eso si bien tuve pocos empleados o ayudantes, siempre me rodee de gente responsable para no defraudar a nadie.

-¿Y con casi 75 pirulos, hasta cuando piensa seguir trabajando?

-Con mi señora estamos los dos jubilados, pero cobro ‘2,50’ y algo tengo que hacer. Más un tipo como yo activo, de golpe porrazo decir ‘no laburo más, no es fácil’. Nunca fui empleado, siempre monotributista. A ‘la patrona’ le gusta viajar con sus amigas, a mí poco. Tengo que terminar, eso sí, de conocer la Argentina, hay lugares tan lindos y tampoco puedo postergarlo mucho por mi edad -risas-.

-Múltiple campeón del rally regional, héroe de la Vuelta de la Manzana en varias ocasiones. ¿Su amor tuerca cómo surgió?

-Ya de grande como a los 40 años cuando empecé a correr y armamos el auto junto al recordado Turco Mansur. Probamos con uno, con otro autito y empezaron a llegar los éxitos. Gané la Vuelta de la Manzana en tres oportunidades y el campeonato, el rally regional, primero con un 128, luego con un 147 y por último con un R18.

ECP RICHI TIBALDI (46) A lo campeón. Las vitrinas de la casa de Richi Tibaldi, llenas de trofeos. Estefania Petrella

-Y ahora la sigue Nico. ¿Sufre más con su hijo que cuando usted corría?

-El tema es que en el rally casi no lo ves, solo al largar, luego estás con la radio, atento a que no le pase nada… No es fácil para los padres pero tengo que soltar como me dicen todos los amigos. Siempre quiso correr, pero le expliqué de entrada: ‘vos me traes el título y yo te traigo un auto de carrera’. El quería correr en moto pero es más peligroso, así que armó un Polo que tiene ganas de venderlo y un Ford Ka, con el que corre, para despuntar el vicio. Mi viejo siempre fue fierrero, a mí me gustaban las carreras y Nico continúa la tradición familiar. Mi mujer puso a la vez como condición que los chicos siguen yendo a inglés, a natación, que en el caso de Nico no dejara nada de eso por correr. Me llevó de navegante 10 años, le estoy sumamente agradecido. Ahora yendo a verlo, ayudando con la logística…

-Deporte de riesgo si los hay. ¿Protagonizó accidentes?

-Tuve uno en El Chocón, estaba mal escrita la hoja, decía subir y a la derecha, entendimos mal y nos dimos vuelta. Pero graves, gracias a Dios no. Me dio muchas amistades también el automovilismo. A propósito, no quiero dejar de nombrar al eterno Juan Carlos "Gallego" De Rioja, un tipo que me ayudó mucho, un artífice en mi desempeño en el auto, siempre estuvo con nosotros, en especial conmigo.

ECP RICHI TIBALDI (11) Cuadros, recortes, vivencias... El resumen de su exitosa carrera deportiva, en un rincón de su casa. Estefania Petrella

-¿Un deseo navideño para los suyos y tantos vecinos que lo conocen?

-Que sean felices mis hijos, mi señora, nietos, que les vaya bien y que disfruten la vida. Lo mismo para los conocidos y toda nuestra gente. No hago política pero apoyemos al intendente y ojalá que todos nos vaya bien.

Richi Tibaldi un histórico laburante y deportista que lejos está de ser sapo de otro pozo en Cipolletti, donde "corre" con ventaja por su carisma y su condición de amiguero.