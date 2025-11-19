El Sanjua, el comerciante de las vajillas se copa con casi 70: "Si cierro, como me pide la familia, me muero"

Un histórico comerciante revela cómo viene el tema despedidas y fiestas en Cipolletti. De sus clientes celebres a las anécdotas. Del pasado al presente.

“Me conocen hasta los perros”, bromea por su asombroso grado de popularidad y los vecinos que pasan y lo saludan no lo dejan mentir al histórico comerciante del centro de Cipolletti .

Y pensar que “era un don nadie cuando llegue en el ’79. Me vine a dedo, con una mochilita junto a un amigo. Pero si bien todos me llaman Sanjua, ya soy más cipoleño que sanjuanino . Esta ciudad me dio todo”, se emociona de entrada Rubén Morales.

El propietario de S.I.G Servicio Integral de Gastronomía , en España 184, despacha a una clienta y se apresta a trasladarse a Fernández Oro , donde dicta un curso para mozos. Antes se copa, justamente, en una charla con LM Cipolletti en la que abundan los recuerdos, las anécdotas pero también se refiere a su presente.

ECP EL SANJUA (30) El Sanjua, en su emblemático comercio de España 184. Estefania Petrella

Porque más allá de que en su entorno intenten “retirarlo” para que descanse y disfrute de una buena vez, él no entiende la vida sino es trabajando: “Yo les aviso, miren que si cierro me muero”.

“Así que sigo con el servicio de gastronomía, vajillas, mantelería y los eventos que hago son muy puntuales. Desde 2021, además, formo a los futuros empleados gastronómicos, les transmito lo que sé a los chicos”, comenta este popular y querible personaje y posa para las fotos.

Es que en sus años mozos fue mozo... Tras aquel arribo a nuestra ciudad a finales de los ‘70 y un primer paso por la firma Tres Ases (“en una quincena ganaba 3 sueldos de allá”), incursionó como camarero en “Sancho Panza, un ícono de Cipo y en el club Cipolletti, cuando estaba Pascual Martínez”.

ECP EL SANJUA (37) En el frente del local donde ha recibido a "gobernadores, intendentes y gente de toda la zona". Estefania Petrella

Ahora quiere inculcarles a los jóvenes aprendices esos conocimientos: “Tiene sus pormenores el oficio, les enseño cómo se atiende, se sirve, se lleva la bandeja, los platos… Ya tomaron a 3 chicos, por suerte, que consiguieron empleo. Yo les digo que este trabajo está lindo, en verano fresquito, en invierno calentito... Quizá mal pago, se resigna muchas cosas pero también trabajás limpio, comés ahí. Algunos lo toman como pasajero, tienen que saber que mucha gente empezó de mozo y ha terminado en otros trabajos. Recuerdo el caso de un muchacho al que le di el curso, fue a La Casa de la Bodega, lo conoció el dueño de Blanco Amor y lo tomó”.

Similar situación a la que vivió en carne propia. “Cuando trabajaba en Sancho Panza, conocí al gerente de un banco y me tomó. Trabajé cinco años, luego cerró esa entidad, me pasé a la Obra Social y estuve otros 5 años más hasta que me largué con lo mío”, repasa su recorrido laboral.

Cómo vienen las fiestas y despedidas en Cipolletti

Con más de 40 años de trayectoria en el rubro, se sorprende cómo pocas veces por “lo parado que viene todo de cara a las fiestas; las empresas quizá ya no hacen despedidas de año o no sé qué pasa, si es por el costo u otras razones”, reflexiona sobre el inquietante contexto, la preocupante quietud.

Por lo pronto se sostiene con en el alquiler de servicios como “platos, cuchillos, tenedores, sillas y manteles”. Al fin y al cabo, si sobrevivió y se reinventó en pandemia, “vendiendo café y descansando también 17 meses”, cómo no va a superar las dificultades actuales.

Su esposa Graciela le sugiere “cerrar 'si ya estás jubilado, me dice. Y yo le respondo, ¿querés que me muera? Si no me puedo quedar quieto”, revela esas charlas/debate de pareja en la intimidad, donde queda en evidencia su pasión por lo que hace.

Tiene una hija de 45, vinculada a la comunicación, y un hijo de 34 técnico en celulares que "se dedica a los iphone”. Los nietos se hacen esperar… “Viste que los chicos de ahora, en algunos casos prefieren las mascotas”, señala y levanta las cejas cómo no comprendiendo del todo las nuevas costumbres o tendencias. “Los amo a los dos y a mi señora, ponelo así no me retan”, tira con humor.

"A mí no me las contaron": Las anécdotas de El Sanjua

Lo avalan 4 décadas de seriedad, responsabilidad y compromiso. Inspira confianza y por eso tiene muchos clientes famosos, pero también al vecino de a pie. Un desfile de gente amplio y variado por su emblemático local.

“Desde el gobernador, el intendente, hasta la gente del centro, de los barrios, de Fernández Oro, de Cinco Saltos y de Neuquén… Vienen todos. Gente que se junta a celebrar algo y es más fácil alquilarme a mí que sacarle las cosas a la madre, a la abuela, a la tía… Vienen de empresas también a buscar vajillas, manteles, copas, sillas. Restauranes, hoteles, muchos de Neuquén porque tenemos precios muy competitivos y más económicos que allá”, destaca El Sanjua.

Se ríe al repasar hechos históricos y divertidos. Como “cuando vino Néstor Kirchner, que era presidente, y se cortó la luz en el Poliderportivo Municipal”.

ECP EL SANJUA (24) El Sanjua se divirtió al repasar anécdotas con LMC. Estefania Petrella

“Estaba todo preparado, armado y se armó un lío. En protocolo de presidencia estaban re calientes, caminaban por las paredes… Y cuando vino Ricardo Alfonsín al Círculo Italiano, ‘juju’. Entró, lo empezaron a saludar, a los de seguridad privada no les gustó nada, lo agarraron de la mano, lo levantaron como a un muñeco y lo sacaron. Luego volvió”, repasa y lanza un nostálgico “la pucha, cuánta historia y qué rápido pasa el tiempo…”.

También el efímero paso por nuestra ciudad del embajador de Vietnam deparó una desopilante historia. “Me contrataron y noté que lo querían poner al lado de la ventana al buen hombre. Algo sé de protocolo y les dije a los organizadores locales, gente de Cipolletti con buenas intenciones pero… ‘Muchachos, se van a hacer un picnic los francotiradores, contra la ventana no por el amor de Dios que es boleta”, revela su ocurrente consejo y un habitué de su negocio se tienta.

El Sanjua, un pedazo de Cipolletti. Se acerca las fiestas y levantamos una copa por el hombre de las vajillas…