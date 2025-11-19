Ingresaron el Presupuesto 2026 y la tarifaria: comienza el debate legislativo

El Deliberante volvió a sesionar tras un mes con expedientes claves como el presupuesto 2026, tarifarias y reformas a distintos códigos.

Los concejales retomaron las sesiones con el ingreso formal del presupuesto 2026 para debatir en comisiones.

Después de más de treinta días sin actividad legislativa, el Concejo Deliberante de Cipolletti retomó este miércoles las sesiones ordinarias con una agenda cargada de proyectos clave enviados por el Ejecutivo municipal. Entre ellos se destacan el Presupuesto 2026 , la modificación del cuadro tarifario, cambios al Código Tributario y al Código de Planeamiento Territorial, iniciativas que marcarán el rumbo normativo, económico y fiscal del próximo año.

La reunión contó con la presencia de cinco de los seis concejales: Karina Álvarez (presidenta), Martín Posse , Adriana Dietrich , María José Manonelles y Ana María Nápoli . Nuevamente estuvo ausente el edil Oscar Andrés Langowski , cuya situación continúa sin aclararse públicamente y ya acumula reiteradas faltas en sesiones previas.

La sesión giró, principalmente, en torno a la admisión de proyectos del Poder Ejecutivo que fueron derivados a las distintas comisiones para su tratamiento. Entre los expedientes más relevantes se encuentran:

A partir de las próximas semanas, los ediles debatirán en comisiones sobre los proyectos presentados por el Ejecutivo, entre ellos tarifaria, aplicaciones de transporte y regulación de los trapitos en la ciudad.

Derivados a la Comisión de Gobierno

Cierre del registro de oposición de obra y recambio de luminarias LED (Secretaría de Obras Públicas).

Modificación del Código de Faltas: regulación del transporte mediante plataformas digitales y sanciones por falta de silenciador.

Modificación del Código de Comercio: horarios de actividades nocturnas.

Proyecto para denominar un espacio verde como “Dr. Herman H. T. Schroeder” .

. Modificación del Código de Planeamiento Territorial.

Derivados a la Comisión de Hacienda

Proyecto de Ordenanza de Fondo sobre el Presupuesto del Poder Ejecutivo Municipal 2026 .

. Presupuesto del Poder Legislativo Municipal 2026.

Modificación del Código Tributario.

Modificación de la Ordenanza Tarifaria.

El paso del Presupuesto 2026 a Comisión de Hacienda marca el inicio de uno de los debates más esperados del año, especialmente considerando la tensión institucional que generó su demora y el impacto que tendrá en tasas municipales, obras públicas, servicios y proyección de gastos.

E.C.P MUNICIPALIDAD CIPOLLETTI EDITADAS (1).JPG El Ejecutivo había solicitado una prórroga hasta el 18 de noviembre para la presentación. Estefania Petrella

Presupuesto y tarifaria: temas que marcarán el cierre del año legislativo

La presidenta Karina Álvarez dio paso a una jornada ágil, pero los cruces y expectativas quedaron latentes hacia lo que sucederá en comisiones en las próximas semanas.

La concejal María José Manonelles destacó el peso de los expedientes ingresados y el impacto directo que tendrán sobre la vida diaria de los vecinos: “En la sesión de hoy lo más relevante, aparte de las declaraciones de interés a diferentes asociaciones y personas de la cultura, son los expedientes ingresados como aplicaciones de transporte, trapitos, presupuesto, tarifaria, tributaria y código de planeamiento. Todas ellas son ordenanzas de fondo que en las próximas semanas trabajaremos en comisión y las mismas impactan de lleno en el quehacer cotidiano de los vecinos”, dijo a LM Cipolletti.

Manonelles también confirmó que el Presupuesto 2026 llegó desde el Ejecutivo este lunes y que aún no ha sido analizado en detalle: “La semana que viene vamos a estar arrancando con las diferentes comisiones para poder sacar todo antes de fin de año”. Anticipó además que “son comisiones largas por lo general porque vas analizando cada sector”.

En la misma línea, la concejal Ana María Nápoli adelantó que comenzará el estudio comparativo del presupuesto con el ejercicio anterior: “Se comenzará a tratar pronto presupuesto junto con código tributario y tarifaria. En estos días haré análisis y cuadros comparativos con el año anterior para ver las variaciones y hacia dónde apuntan”.

Pocos días para cerrar el el periodo de sesiones

Con una agenda legislativa cargada y plazos ajustados, diciembre se perfila como un mes determinante para Cipolletti. El debate del Presupuesto 2026 y de la tarifaria será central, considerando el contexto económico, el incremento de costos en servicios públicos y la expectativa por la continuidad de obras claves.

Los próximos pasos estarán en las comisiones, donde los ediles deberán estudiar cada expediente antes de emitir despacho. Cabe destacar que la aprobación debería darse antes del 20 de diciembre según la carta orgánica municipal, sino en llamado de sesiones extraordinarias.