Cipolletti aún no presentó el Presupuesto 2026 y el Concejo espera el debate de la "ley de leyes"

¿Qué pasa con el Presupuesto 2026? El Municipio no lo envió en el plazo previsto y el Deliberante sigue esperando para debatir gastos, obras y la próxima tarifaria.

El Ejecutivo solicitó una extensión del plazo al igual que en 2024.

A menos de dos meses de finalizar el año, el Municipio de Cipolletti todavía no elevó al Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto 2026 , la norma clave que fija el plan financiero anual, los recursos proyectados, los gastos de funcionamiento, la inversión en obras y, especialmente, la tarifaria que impactará en los contribuyentes desde enero.

La Carta Orgánica Municipal establece en el artículo 69°, inciso C, que el Ejecutivo debe remitir el proyecto antes del 31 de octubre y que el Concejo está obligado a sancionarlo antes del 20 de diciembre . Si ese plazo se incumple, el Ejecutivo quedará habilitado a promulgar el presupuesto tal como fue enviado, incluso sin debate. Y si directamente no se presenta en término, la Carta Orgánica faculta al Concejo a elaborar y aprobar su propio presupuesto.

Sin embargo, según confirmaron fuentes a LMCipolletti , el proyecto aún no ingresó . Desde el Ejecutivo solicitaron una prórroga hasta el 18 de noviembre , aunque ese plazo podría extenderse. La situación no es nueva: en 2024, el Municipio remitió su presupuesto a fines de noviembre y recién se aprobó el 18 de diciembre.

ECP MUNICIPALIDAD (1).JPG La carta orgánica municipal establece el 31 de octubre como fecha límite de presentación del presupuesto. El Ejecutivo solicitó una prórroga hasta el 18 de noviembre. Estefania Petrella

Un Presupuesto que define el 2026

El presupuesto municipal es la herramienta que determina cuántos recursos habrá, en qué se gastarán y qué obras podrán ejecutarse. También fija los montos de tasas, derechos, contribuciones y otros tributos que afectan de manera directa a hogares y comercios.

En un contexto económico complejo y demandas crecientes de mayor infraestructura, el retraso en la presentación genera incertidumbre tanto en el Concejo como en el sector privado que sigue de cerca la definición impositiva del año entrante.

¿Cuánto es el presupuesto actual?

El Presupuesto 2025 fue aprobado por una cifra total de $45.188.868.993, según lo estableció la ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante.

El cálculo de recursos para este año se fijó en $41.327.521.993, mientras que el financiamiento municipal se estimó en $3.861.347.000. Por su parte, el presupuesto de gastos quedó en $44.860.866.182, lo que arrojó un superávit financiero preventivo de $328.002.811.

Además, se estableció un plantel de 662 cargos en la planta permanente municipal, con cobertura de vacantes por concurso.

UBER Cipolletti Concejales Los concejales de Cipolletti deberán aprobar el Presupuesto 2026 antes del 20 de diciembre. Archivo

Un 2024 con superávit y un 2025 con ampliación presupuestaria

En julio de este año, el Concejo aprobó por unanimidad la Cuenta General del Ejercicio 2024, que mostró un resultado superavitario de $5.616 millones y un incremento del 489% en el patrimonio neto municipal respecto al año anterior. La gestión destacó entonces la austeridad en el gasto y la responsabilidad contributiva.

Pero en octubre, el Deliberante aprobó una ampliación presupuestaria de $9.908 millones, impulsada por variaciones en la recaudación, aumentos tarifarios y la necesidad de reforzar partidas clave para concluir el 2025.

Según la fundamentación de esa ordenanza, entre enero y agosto hubo un incremento estacional en coparticipación de impuestos nacionales y provinciales por $2.500 millones, mientras que la recaudación municipal acompañó las actualizaciones del IPC, aportando $3.708 millones adicionales.

También ingresaron $1.486 millones por la venta de tierras fiscales en subasta pública y $210 millones por acuerdos con cooperativas de vivienda que financiarán nuevos lotes.

La política de austeridad del 2024, según indicó el Ejecutivo, permitió generar un excedente financiero de $2.003 millones, destinado a cubrir obras para los períodos 2025-2026.

Apertura 37° Sesiones Cipolletti.png El Ejecutivo, a través del área económica, comunica los lineamientos de ingresos y egresos para la "ley de leyes". También establece los nuevos cuadros tarifarios para los cipoleños. Archivo

Obras, servicios y costos crecientes

Del incremento presupuestario aprobado, el 70% se orientó al Plan de Obras Públicas 2025-2026, que incluye:

Pavimento de 214 cuadras (Etapas I y II),

Construcción del Parque Estación N°65,

Remodelación del ex Corpofrut,

Demarcación vial en el casco céntrico,

Ampliación de la red de luminarias LED,

Nuevos semáforos en sectores estratégicos,

Mejoras y creación de espacios verdes.

Los servicios también explicaron parte de la ampliación: la tarifa eléctrica aplicada por EDERSA registró aumentos de entre 15% y 56% según el nivel de consumo, generando un impacto proyectado de $1.120 millones adicionales en energía y alumbrado público.

A esto se sumó un desfasaje de $145 millones en pagos a la empresa Altec por el sistema de estacionamiento medido y mayores costos de leasing con BICE y Banco Patagonia por $199 millones, debido a la actualización por tasa BADLAR. El propio Concejo Deliberante solicitó un ajuste del 5% para su funcionamiento, equivalente a $30,7 millones.

Con este panorama financiero e histórico, la ausencia del proyecto 2026 genera tensiones, más por la discusión de la tarifaria que será central en el debate, sobre todo tras un año en el que los servicios públicos, la energía, las tasas y los costos de funcionamiento crecieron por encima de las proyecciones originales.

Mientras tanto, los ediles aguardan que el Ejecutivo envíe finalmente la “ley de leyes” para iniciar un debate que definirá el rumbo económico del próximo año en Cipolletti.