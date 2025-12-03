Festejo del "Último Último Día": amonestaron y dejaron libre a 150 alumnos que destrozaron la escuela

El hecho ocurrió en el colegio secundario. Los padres fueron a reclamar enojados por las sanciones a sus hijos.

En las últimas horas surgió un gran escándalo en una escuela secundaria de Mendoza . Más de 100 alumnos de 5º año del Colegio Universitario Santa María , fueron sancionados y quedaron libres tras protagonizar graves incidentes durante el denominado " Último Último Día" (UUD) .

Una tradición estudiantil que se popularizó en el país en la última década y debía ser un día de festejos, terminó de forma caótica y con 150 alumnos amonestados . Aulas destrozadas, insultos a docentes y destrozos de trabajos académicos, fueron algunas de las acciones que llevaron a la institución a tomar medidas sancionatorias.

La institución de. Godoy Cruz, difundió un comunicado y la resolución disciplinaria tras los incidentes del "último día" del 27 de noviembre. Además de las 20 amonestaciones para todos los involucrados, habrá un plan de trabajo obligatorio del 12 al 18 de diciembre y la posibilidad de reducir la sanción solo si cumplen todas las instancias previstas.

destrozos escuela mendoza (2)

Cuáles son las sanciones que recibieron los alumnos

El quedar libre implica que los alumnos deberán rendir todas las materias en febrero si desean cerrar el ciclo lectivo. Los hechos ocurrieron el pasado 27 de noviembre y las autoridades de la institución calificaron los hechos como una "seria alteración del orden institucional".

Los destrozos se generaron luego de que las autoridades de la escuela le prohibieran al grupo de alumnos faltar a clases el viernes 28 de noviembre, tras los festejos del UUD.

Por otra parte, todos los estudiantes deberán aprobar un coloquio formativo como instancia final de reflexión. Sin esa evaluación, no habrá reducción de faltas. Incluso, los padres deberán pagar los costos de los arreglos, tal como indica la resolución del colegio.

A través de una resolución, el Consejo Escolar detalló que se constataron daños materiales en mobiliario, instalaciones y hasta en trabajos universitarios; además de la desobediencia a docentes y expresiones ofensivas hacia autoridades. Se trata de "faltas muy graves" previstas en los artículos 3° y 4° del reglamento institucional.

escuela mendoza destrozos

La molestia de los padres de los alumnos: sanciones "exageradas"

La responsabilidad económica de los daños recaerá sobre las familias. La universidad anunció que el Área de Mantenimiento, el Departamento de Sistemas y la Facultad de Informática están cuantificando el costo total de los perjuicios.

A raíz de esto y el conocimiento de las sanciones, algunos padres del 5to año del colegio se pronunciaron contra estas medidas. Por un lado, señalaron que la decisión rigurosa de la institución fue para todos, cuando debería haberse tomado cada caso en particular.

Los padres tenían previsto reunirse con autoridades de la institución en la mañana de este miércoles. Si bien reconocieron los destrozos, pedían que las sanciones fueran morigeradas, ya que consideraban que las 20 amonestaciones eran "exageradas".

destrozos escuela mendoza (3)

"No tuvimos una apertura por parte del colegio para llegar a esta instancia", señaló una mamá. "No ha sido manejado como corresponde", objetó. En tanto, otro padre aseguró que su hija "tenía todas las materias aprobadas y ahora tiene que rendir libre" y que la medida perseguía un fin económico.

Otro de los padres reveló al diario Los Andes que el pedido mayoritario del grupo apunta solamente sancionar a los "cabecillas" del descontrol y no a todos los alumnos alcanzados por la medida. En este sentido, reveló que algunos responsables de los menores dijeron que las autoridades del Santa María habrían beneficiado a diez estudiantes por supuestos "contactos".