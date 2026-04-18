Dolor por repentina muerte del querido sereno del Cementerio de Cipolletti

Sus compañeros recuerdan como "excelente trabajador y persona" al empleado municipal que supo vigilar otros puntos claves de la ciudad. "Estaba bien", lamentó su hermana.

Dolor por la muerte de un querido empleado municipal de Cipolletti.

Querido por su seriedad profesional y calidad de persona, la repentina muerte de Claudio Ariel Sepúlveda , sereno del cementerio local y empleado de la Municipalidad de Cipolletti , causa profundo dolor entre sus familiares, compañeros y todos aquellos que tuvieron la dicha de conocerlo.

El estimado vecino tenía 59 años y se desempeñana actualmente en el cementerio como vigilancia, tras custodiar otros puntos clave de la ciudad. Sus restos fueron velados en las salas velatorias Don Bosco y las muestras de angustia y tristeza inundan las redes sociales.

"Se venía sintiendo mal los últimos días, entró en paro cardíaco y no lo pudieron reanimar", lamentó su hermana Silvia en declaraciones a LM Cipolletti .

"Hasta último momento trabajó. Estuvo en varios sectores, donde lo asignaba el Municipio él iba. Le tocó cuidar la plaza de la calesita, luego el Parque Rosauer, delegaciones de tránsito, Servicios Públicos. Y por esas cosas de la vida, ahora justo estaba de sereno en el cementerio, que paradoja", indicó.

Cementerio cipolletti.png El ladrón fue descubierto por los empleados del cementerio cuando robaba placas de bronce. Archivo

"Era buenísimo, muy respetuoso, no tenía maldad, no hablaba mal de nadie. Estaba casado, tenía dos hijos, Juan Pablo, Camila. Tienen 26 y 19 años y están destrozados", confió muy apenada.

Por último, la mujer agradecíó los afectuosos comentarios de la gente en las redes sociales: "Si todos coinciden en que era buena gente, por algo será. Siempre se preocupaba como hermano mayor que era, nos llamaba a todos por teléfono, estaba pendiente de nosotros".

El último adiós al querido sereno en las redes sociales

"Que triste noticia. Un caballero siempre, con respeto a su prójimo. Así te recordaré señor Sepúlveda, un abrazo a su familia y seres queridos", comentó Viviana.

"Que Dios lo tenga en la gloria, Claudio. Excelente ser humano y compañero. Un abrazo enorme al cielo", fueron las sentidas palabras de Jorge.

"Nuestro sobrino amado. Preciosa persona. Muchos cariños a María y sus hijos tan buenos", escribió Tito Sepúlveda.

"Que triste noticia, muy buen compañero, super respetuoso", lo recordó Celeste.

"Descansa en paz compañero. Luchaste hasta lo último por tu trabajo. Mis condolencias para su familia", lo reconoció José.

"Que en paz descanse compañero. Sabiamos cruzarnos en la base de Servicios Públicos. Siempre amable y respetuoso. Mis condolencias para la familia", lo despidió Matías.

"Buen tipo. En Servicio Público y tránsito de sereno trabajé con él. Yo de seguridad", señaló Omar.