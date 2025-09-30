Starlink bajó los precios en Argentina: cuánto sale tener internet satelital

La compañía de Elon Musk, Starlink , anunció descuentos en su kit itinerante y en los planes mensuales, buscando ampliar su presencia en zonas rurales y alejadas de Argentina. La medida llega en un momento de competencia internacional intensa en el sector de internet satelital, y promete facilitar la conexión en lugares donde otros proveedores no llegan.

Desde la compañía destacaron que esta rebaja inédita en Argentina representa una oportunidad para usuarios que buscan conectarse en cualquier lugar del país, sin depender de la infraestructura terrestre tradicional. Además, la promoción incluye soporte técnico y actualizaciones del software de Starlink, lo que permite aprovechar al máximo la red satelital en entornos rurales y alejados de grandes ciudades.

Starlink, conocido por su servicio de internet satelital, presentó una rebaja en el precio de su antena portátil , diseñada para usarse incluso en movimiento. Según la empresa, el kit pasó de $189.000 a $151.200 , lo que representa un ahorro del 20%.

El recorte de precios también incluye los planes de servicio. El plan itinerante de 50 GB tiene un valor promocional de $44.100 durante los primeros seis meses, y luego se ajusta a $63.000. Para quienes necesitan conectividad sin límites, el abono itinerante ilimitado se ofrece en $87.500.

Una estrategia global de expansión

Las promociones en Argentina forman parte de una estrategia más amplia de Starlink frente a la competencia internacional. Proyectos como Kuiper, de Amazon, ya cuentan con más de 100 satélites en órbita, presionando a la empresa de Musk a fortalecer su liderazgo.

celular starlink 1200.jpg La compañía de Elon Musk busca consolidar su liderazgo en Argentina con rebajas inéditas y cobertura ampliada en todo el territorio.

En septiembre de 2025, Starlink alcanzó 7.578 satélites lanzados, de los cuales 7.556 están operativos, consolidando una red que conecta a más de 7 millones de usuarios en 150 países. Analistas del sector tecnológico remarcan que la base de clientes se duplicó en menos de un año, confirmando la capacidad de expansión de la compañía y su influencia global.

La reducción de precios y las mejoras en los planes buscan atraer nuevos usuarios y fidelizar a los existentes, manteniendo a Starlink como un actor clave en la conectividad satelital. Además, la compañía invierte en ampliar la cobertura y en optimizar la velocidad de transmisión, asegurando que el servicio funcione incluso en condiciones adversas.

Impacto en el mercado argentino

omnispace

En el país, la llegada de Starlink transformó la forma de acceder a internet en regiones donde la cobertura terrestre es limitada o inexistente. La compañía ofrece ahora un servicio más accesible, con descuentos de hasta el 20% en antenas y abonos mensuales, que permite a familias, productores rurales y viajeros mantener una conexión estable y rápida.

El enfoque de la empresa combina innovación tecnológica con estrategias de mercado agresivas, y demuestra que el acceso a internet satelital puede convertirse en una alternativa real para quienes viven en áreas remotas. Además, la compañía refuerza su compromiso con la conectividad inclusiva, llevando señal a rincones del país donde otros servicios no llegan.

Los especialistas en telecomunicaciones de Argentina destacan que estas medidas no solo benefician a usuarios particulares, sino también a empresas y emprendimientos que dependen de la conectividad constante para operar en sectores rurales, educativos o turísticos. Esto abre nuevas oportunidades económicas y educativas, demostrando que la conectividad satelital puede ser un motor de desarrollo local.