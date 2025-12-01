Alarma en el Alto Valle por "riesgo severo" de Sarna y Mancha marrón del peral tras el temporal

El INTA Alto Valle, a través de su boletín fitosanitario, informó que el índice de riesgo es severo en todas las localidades de la región.

Las fuertes lluvias registradas en el Alto Valle durante el fin de semana activaron condiciones predisponentes para la infección de Sarna y Mancha marrón del peral , dos de las enfermedades de mayor impacto para la producción regional, tal como lo informó el INTA Alto Valle.

La advertencia surge de un informe difundido por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) del Alto Valle mediante su boletín fitosanitario, donde se detalla que los valores del índice de riesgo de infección se encuentran en niveles severos en toda la zona.

La intensidad de las precipitaciones favoreció una abundante descarga de ascosporas desde las hojas caídas al suelo . A su vez, el prolongado período en que el follaje permaneció mojado permitió el avance del proceso de infección en hojas y frutos susceptibles.

Según el INTA, tanto la Sarna como la Mancha marrón pueden originarse a partir de ascosporas presentes en las hojas del suelo y de los conidios derivados de las infecciones primarias. Estudios recientes realizados en la región indican que la liberación de ascosporas puede producirse durante todo el desarrollo de los frutos, por lo que se refuerza la necesidad de un monitoreo constante.

Variedades más expuestas y recomendaciones

Para la Sarna del peral (Venturia pyrina), las variedades más susceptibles son Williams y Red Bartlett. En el caso de Mancha marrón (Stemphylium vesicarium), las más vulnerables son d'Anjou y Abate Fetel, mientras que Packham’s presenta susceptibilidad intermedia y Williams es considerada poco susceptible.

El informe señala que en montes con antecedentes de estas enfermedades, donde existe presencia de inóculo, y con 10 o más horas de hoja mojada, se recomienda avanzar con la aplicación inmediata de fungicidas para su control.

Alerta por peronóspora en vid

Desde el organismo nacional, son sede en Alto Valle, también alertaron por hongos en los viñedos.

"Dados los milímetros de precipitaciones y las condiciones de humedad y temperatura ambiental ocurridas en los valles irrigados de la Norpatagonia en las últimas horas, se recomienda monitorear los viñedos de uva para vinificar y uva de mesa por la posible detección temprana de síntomas del hongo peronóspora de la vid, o también llamado mildiu de la vid (Plasmopara vitícola)" indicaron en un comunicado.

peronóspora vid 22-3-2007

Además, informaron que "las posibilidades son mayores en viñedos con antecedentes de la enfermedad en las pasadas temporadas y, en caso de ver los primeros síntomas, se recomienda realizar las pulverizaciones con productos indicados para este hongo".

Golpe histórico a la producción de cerezas

La cosecha de cerezas está comprometida tras la tormenta de ayer, tal como informó +P este lunes. El área afectada por el granizo en el oeste del Valle Medio se extendió desde la localidad de Chelforó hasta unos 10 o 15 kilómetros antes de Chimpay, lo que equivale a unos 30 kilómetros de longitud, con un ancho que abarcó desde la ruta 22 hacia el río, aunque no castigó los cuadros pegados a la costa.

Pero, más allá del daño causado por la piedra caída, el fenómeno estuvo acompañado por abundante lluvia que abarcó una zona más amplia, con registros de hasta 40 milímetros, con el agravante de que hoy se produjo el fenómeno que nadie espera en el mundo de la producción de cerezas: salió el sol, lo cual multiplica los efectos negativos de la humedad sobre frutos que están en su pico de tensión superficial y hace que el calor derive en rajaduras que sacan del mercado miles de toneladas.

Embed

De los tres establecimientos más grandes en Valle Medio, uno recibió el castigo más duro, y el resto comenzó durante la mañana con los trabajos de secado del monte, usando trenes de cuatro o cinco curadoras que se meten entre las filas de los frutales para eliminar, con el aire de sus turbinas, las gotas de agua que quedaron sobre las cerezas.

A la merma inicial, estimada en un 25% por problemas en la floración y polinización, si se le suma el efecto del granizo, “podríamos estar con una afectación de producción del 50%”, fue la primera estimación de Aníbal Caminiti, gerente de la Cámara Argentina de Productores de Cereza Integrados (Capci), aunque aclaró que aún restan las evaluaciones finales.

Cerezas granizo chimpay 4 11-25

Además, la mayor parte de la fruta ya había sido recolectada, y a la temporada de cosecha no le quedaban más de 10 días. Caminiti estimó que “estaría en el orden del 25% la fruta que quedaba por cosechar”, porque se estaba iniciando el trabajo “en las últimas variedades de maduración más tardía”.