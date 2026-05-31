Así arranca el último domingo de mayo en el Alto Valle: qué pasa con la alerta violeta por neblina

Un fenómeno que se instala en varias provincias afecta al área de la Confluencia, pero con moderación. Cómo estará el pronóstico en todo la región.

El Alto Valle cierra mayo con un domingo que combina tres fenómenos bien diferenciados según el momento del día en el pronóstico del tiempo: neblina matinal con frío intenso, una tarde nublada con viento en aumento y una noche que traerá las primeras lloviznas, con probabilidad de precipitación de hasta el 40%.

Si bien el Servicio Meteorológico Nacional había lanzado una alerta violeta por este fenómeno de la niebla en gran parte del país, este domingo parece que no será de tal intensidad.

El cuadro meteorológico, confirmado tanto por el Servicio Meteorológico Nacional como por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas , dibuja una jornada típicamente otoñal que no dejará margen para salidas prolongadas al aire libre.

Neblina mayo 26 C

La madrugada y la mañana quedaron signadas por la neblina. A las 8, el SMN registraba apenas 1,4°C en la ciudad, con una humedad relativa del 97% y viento en calma. La visibilidad era de 15 kilómetros, lo que indica una neblina moderada pero suficiente para condicionar la circulación vial, especialmente en los accesos y en las rutas que conectan con el Alto Valle. El cielo, descripto como ligeramente nublado, no ofrecía perspectivas de mejora inmediata.

Pronóstico para la jornada

La tarde tendrá el punto más amable de la jornada, aunque sin grandes alivios. El SMN proyecta una temperatura máxima de 15°C con cielo nublado y vientos del este de entre 23 y 31 km/h. La AIC, por su parte, estima para ese período un cielo cubierto con 16°C, vientos del sudeste a 33 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 42 km/h.

La presión atmosférica se ubicaría en torno a los 1020 hPa. En la práctica, la combinación de nubosidad cerrada y viento sostenido hará que la sensación térmica se sienta bastante por debajo de los valores registrados.

El tramo más activo llegará con la noche. Según el SMN, entre la tarde y las primeras horas de la madrugada los vientos se intensificarán hasta alcanzar entre 32 y 41 km/h, y la probabilidad de lloviznas trepará a un rango de entre el 10 y el 40%. La temperatura descenderá a 11°C.

Clima domingo 310526 B

La AIC refuerza ese pronóstico y anticipa lluvias débiles y dispersas para la noche, con una caída más pronunciada del termómetro: apenas 5°C, vientos del sudeste a 36 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h. La presión subirá levemente a 1024 hPa, lo que sugiere el paso de un sistema frontal débil.

El índice UV para este domingo se ubica en cero, según la AIC, un dato que refleja con precisión la escasa radiación solar esperada durante toda la jornada. No habrá ventanas de sol significativas.

¿Qué pasa en el inicio de la semana?

La semana que comienza no traerá cambios bruscos. El lunes llegará con condiciones inestables: el SMN prevé mínima de 10°C y máxima de 14°C, mientras que la AIC anticipa un día inestable con 13°C de máxima y posibilidad de lluvias durante la tarde, seguido de una noche cubierta que descenderá a 6°C con vientos del noreste a 19 km/h.

El resto de la semana se mantendrá dentro de rangos similares, con máximas que oscilarán entre los 12 y los 16°C y mínimas que en ningún caso superarán los 10°C, según el pronóstico extendido del SMN para los próximos siete días.

El último domingo de mayo confirma que el invierno ya se instaló en Neuquén sin ambigüedades. La neblina matinal, el viento del este y las lloviznas nocturnas son la postal con la que la ciudad cierra el quinto mes del año.