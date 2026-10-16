Lorena Villaverde presentó su libro en Cipolletti y dejó definiciones sobre su futuro político en 2027

La diputada nacional presentó su libro en la ciudad, habló de las acusaciones en su contra, las internas libertarias y dejó abierta la posibilidad de competir por la Gobernación de Río Negro en 2027.

Lorena Villaverde presentó su libro Inquebrantable en Cipolletti y en la previa dejó definiciones sobre su presente y futuro político.

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde , presentó su libro Inquebrantable en Cipolletti , en un encuentro que combinó relatos personales, reflexiones sobre la persecución y definiciones políticas sobre su futuro en Río Negro. En diálogo exclusivo con LM Cipolletti , la legisladora habló de las acusaciones que enfrentó, las tensiones dentro de su espacio político y sus aspiraciones de cara a las elecciones de 2027.

La presentación se desarrolló en el auditorio del Hotel Casino del Río, bajo el título Sobrevivientes — Inquebrantables. La actividad contó con la participación de la escritora iraní Sara Akhavan , quien compartió su experiencia de persecución y lucha por la libertad de expresión.

En la previa del encuentro, Villaverde aseguró que atraviesa una etapa de reconstrucción personal y fortalecimiento político . Lejos de descartar una nueva candidatura, anticipó que continuará recorriendo la provincia y que pretende seguir ocupando espacios de representación.

El encuentro fue convocado bajo el título: Sobrevivientes — Inquebrantables. Maria Isabel Sanchez

Lorena Villaverde habló de las acusaciones y su momento político

La diputada explicó que la publicación de Inquebrantable surgió de la necesidad de recuperar su propia historia frente a las versiones que, según sostuvo, circularon sobre su vida privada y su trayectoria pública.

“Yo empiezo queriendo recuperar mi propia voz”, expresó Villaverde. Además, cuestionó que se haya intentado construir una imagen negativa de su persona a partir de episodios que considera descontextualizados y que busca abordar en su libro.

Entre los capítulos que anticipó aparecen las acusaciones vinculadas al narcotráfico, las presuntas estafas y el lavado de dinero. La legisladora afirmó que fue sobreseída en las investigaciones y aseguró que la publicación contiene documentación judicial que respalda su versión.

“He sido sobreseída de absolutamente todo y están las sentencias”, sostuvo. También vinculó parte de las denuncias con un proceso de divorcio conflictivo y aseguró que atravesó investigaciones de distintos organismos nacionales.

Villaverde interpretó que los cuestionamientos también estuvieron relacionados con su crecimiento político. En ese sentido, consideró que las mujeres que construyen poder sin depender de estructuras tradicionales enfrentan obstáculos y mecanismos de desacreditación.

“El poder acepta mujeres presentes, pero no acepta mujeres totalmente y verdaderamente libres”, manifestó. También denunció la utilización de campañas digitales, noticias falsas y ataques personales como herramientas para debilitar su legitimidad política.

La Diputada Nacional confirmó que seguirá participando activamente en la política rionegrina. Maria Isabel Sanchez

¿Candidata en 2027?

Uno de los momentos centrales de la entrevista llegó cuando se le consultó sobre su relación con los referentes de La Libertad Avanza en Río Negro y su posible protagonismo en las próximas elecciones provinciales.

La respuesta fue contundente. “Por supuesto que sí. Más fuerte que nunca, más convencida que nunca, más preparada que nunca”, aseguró Villaverde al referirse a su continuidad como protagonista de la política rionegrina.

La diputada evitó profundizar sobre las diferencias internas del espacio libertario. Argumentó que las disputas partidarias no contribuyen a resolver las necesidades de los vecinos y remarcó que su prioridad continúa siendo recorrer las localidades de la provincia.

“No me meto en problemas de internas partidarias porque no le resuelven ningún problema a la gente”, expresó. También reivindicó su participación en la campaña presidencial de Javier Milei durante 2023 y el trabajo territorial que realizó.

Al ser consultada específicamente sobre una eventual candidatura a Gobernadora de Río Negro en 2027, Villaverde evitó confirmar una postulación, aunque tampoco cerró la puerta a esa posibilidad y dejó una definición sobre su futuro.

“Falta mucho, primero tengo que terminar una función que tengo que cumplir”, respondió inicialmente. Sin embargo, aseguró que seguirá recorriendo el territorio provincial para interpretar las demandas de los ciudadanos antes de tomar una decisión.

“Voy a saber interpretar la necesidad para que el rionegrino después decida en qué lugar tengo que estar, pero voy a estar”, afirmó, en una declaración que dejó abierta la posibilidad de disputar nuevos cargos electivos.

Maria Isabel Sanchez

Su respaldo a Javier Milei y el futuro de Río Negro

Durante la entrevista, Villaverde también defendió la política económica y energética del Gobierno nacional. Destacó especialmente las oportunidades que, según su visión, se abren para Río Negro mediante los proyectos vinculados al petróleo y al gas.

La legisladora consideró que la provincia atraviesa una etapa estratégica por su ubicación geográfica, la infraestructura portuaria y el desarrollo de inversiones relacionadas con la producción energética de Vaca Muerta y su salida hacia los mercados internacionales.

“La apertura que está haciendo el gobierno de Javier Milei al mundo impacta en forma directa a Río Negro”, sostuvo. Además, destacó el potencial de los puertos provinciales y las posibilidades de crecimiento económico.

Lorena Villaverde presentó su libro en un auditorio colmado de familiares, amigos y vecinos de la ciudad. Maria Isabel Sanchez

Un libro para contar su historia y compartir experiencias

Más allá de las definiciones electorales, Villaverde explicó que Inquebrantable reconstruye episodios de su infancia, su vida familiar y las adversidades que atravesó antes y después de ingresar a la actividad política.

La diputada señaló que escribir representó una experiencia personal de revisión y sanación. Su intención, explicó, es que otras personas puedan reconocerse en algunos de los acontecimientos narrados y encontrar motivación para superar situaciones difíciles.

“Ser útil para acompañar. Seguramente mucha gente pueda leer algunas líneas y encontrarse en él y, si está dudando de seguir adelante, le va a dar fuerzas para seguir”, expresó durante la entrevista.

Lorena Villaverde junto a Sara Akhavan. Maria Isabel Sanchez

La historia de Sara Akhavan y el mensaje compartido en Cipolletti

La presentación también contó con la participación de Sara Akhavan, escritora iraní que relató las experiencias de persecución, encarcelamiento e interrogatorios que atravesó en su país y que posteriormente decidió plasmar en un libro.

Akhavan explicó que su esposo, Samuel, fue quien la impulsó a escribir su historia. El trabajo comenzó en persa y posteriormente fue traducido al español, con el propósito de acercar su testimonio a lectores de otros países.

“Hoy lo que nos une es ser una sola voz, la voz de aquellas mujeres que no pueden hablar, no pueden alzar su voz, no pueden luchar”, expresó Akhavan, a través de la traducción realizada durante la entrevista.

Villaverde destacó que ambas historias parten de contextos diferentes, pero encuentran un punto de conexión en la decisión de recuperar la propia voz. Así, la presentación literaria también se convirtió en un escenario para exponer su posicionamiento político.

La actividad en Cipolletti dejó una definición de cara al próximo calendario electoral: aunque todavía no confirmó qué cargo buscará disputar, Lorena Villaverde anticipó que pretende seguir siendo protagonista de la política de Río Negro en 2027.