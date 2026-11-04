Ipross permitirá consultar deudas: cómo regularizar coseguros sin intereses

La obra social de Río Negro avanza con nuevas herramientas digitales para que sus afiliados puedan controlar los consumos, verificar los descuentos y regularizar coseguros generados por consultas y prácticas médicas.

El Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross) implementará nuevas herramientas para mejorar el control de los movimientos de sus afiliados y avanzar en la regularización de coseguros pendientes por prestaciones médicas.

La medida forma parte de un proceso de modernización administrativa y transformación digital que lleva adelante la obra social provincial. El objetivo es ordenar los registros de cobro y facilitar el acceso de los afiliados a información detallada sobre los consumos realizados.

En este contexto, algunos trabajadores estatales podrían comenzar a identificar en sus recibos de haberes descuentos bajo los conceptos " Coseguro Ipross" o "Coseguro BEM" , dependiendo del organismo encargado de liquidar sus salarios.

El secretario de Asuntos Legales y Transformación Digital del organismo, Guillermo Ceballos, explicó que se trata de coseguros correspondientes a consultas, atenciones y prácticas médicas que habían sido autorizadas mediante la aplicación móvil, pero cuyos descuentos no habían llegado a los organismos liquidadores.

Según detalló, hasta ahora existían dificultades para completar ese procedimiento debido a la falta de herramientas tecnológicas que permitieran cruzar la información. Con los nuevos sistemas, el Instituto puede realizar ese intercambio de datos en tiempo real y enviar los importes correspondientes para su incorporación en los recibos de haberes.

Una cuenta corriente para controlar los movimientos

Entre las novedades anunciadas, Ipross prevé incorporar una cuenta corriente individual para cada afiliado en su portal de autogestión. Posteriormente, esta funcionalidad también estará disponible en la aplicación móvil.

A través de esta herramienta, los usuarios podrán consultar los coseguros generados por la utilización de la obra social y verificar los créditos correspondientes a los descuentos que ya hayan sido aplicados por sus empleadores.

Además, el sistema contará con un botón de pago que permitirá cancelar voluntariamente los importes pendientes. De esta manera, quienes realicen el pago por esa vía evitarán que el mismo coseguro vuelva a ser enviado para su descuento en el recibo de haberes.

¿Cómo se cobrarán los coseguros pendientes?

Desde el organismo aclararon que los coseguros están contemplados en la normativa vigente y constituyen una obligación legal. Los recursos recaudados forman parte de los fondos solidarios que permiten financiar las prestaciones y coberturas médicas de los afiliados.

Uno de los puntos centrales del proceso de regularización es que no se aplicarán intereses, recargos ni actualizaciones sobre las deudas acumuladas.

Esto significa que se cobrará únicamente el valor original del coseguro correspondiente al momento en que se realizó la consulta o práctica médica, sin agregar costos por el tiempo transcurrido.

Con la incorporación de estas herramientas, la institución busca mejorar la transparencia de sus movimientos, ordenar los mecanismos de cobro y ofrecer a los afiliados nuevas alternativas para consultar y regularizar sus obligaciones.