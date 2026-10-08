Triple choque en Villa Manzano: la salvó el cinturón de seguridad

Un auto que circulaba por la Ruta 69 fue impactado por otro auto y luego por un camión. La conductora sufrió heridas de menor consideración.

El Renault Sandero tras ser chocado por un Toyota Etios, lo impactó un camión. La conductora resultó con heridas de menor consideración.

Un violento incidente vial con la intervención de tres vehículos se produjo durante la mañana de este jueves en la Ruta Provincial 69, en el acceso a Villa Manzano , la población que integra el municipio de Campo Grande, en el Alto Valle rionegrino. Una mujer debió se trasladada al hospital local, pero no sufrió heridas de gravedad destacaron fuentes policiales, a pesar que su auto fue dos veces impactado y resultó con graves daños materiales.

El siniestro se registró alrededor de las 9:45, cuando un Renault Sandero color rojo y conducido por una mujer identificada como Miriam Rodriguez , que circulaba desde El Chañar a Centenario, fue chocada por un Toyota Etios color rojo que también era guiado por una mujer mayor de edad, quien intentaba ingresar a la ruta para dirigirse a Sargento Vidal.

El Sandero al ser impactado en el sector lateral izquierdo por el Etios, salió disparado sin control, y se cruzó hacia el carril contrario, donde lo colisionó en su lateral derecho un camion marca Iveco de servicios petroleros que se dirigía hacia Añelo, el corazón del yacimiento Vaca Muerta.

Se destacó que el camionero pudo advertir que el coche se le venían encima, lo que le permitió reducir su marcha, lo que evitó que el encontronazo fuera más grave.

Producto del accidente sólo Rodriguez requiero asistencia por personal médico de Villa Manzano en el lugar, desde donde luego la trasladaron a El Chañar.

El oficial Inspector Santiago Barraza, jefe del Destacamento Vial, resaltó que la señora no sufrió lesiones de mayor consideración debido a que circulaba con el cinturón de seguridad correctamente colocado.

Personal policial debió ordenar el tránsito vehicular, que en esa zona es profuso por el movimiento petrolero. También acudió preventivamente una dotación del Cuartel de Bomberos.