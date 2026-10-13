En medio del avance del pedido de revocatoria, Marcelo Román sumó el apoyo de Aníbal Tortoriello

El intendente de Allen posteó una foto de ambos en medio de cruces judiciales y una crisis institucional que tiene a su gestión municipal como protagonista.

El intendente de Allen, Marcelo Román , se reunió con el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Aníbal Tortoriello, y publicó la foto del encuentro en sus redes sociales, en medio del avance de la revocatoria de su mandato . La reunión se dio después de que los vecinos que impulsan la consulta en Allen anunciaran que superaron las firmas necesarias.

En su publicación, el edil escribió que dialogaron sobre "la situación actual de Allen, las principales demandas de nuestros vecinos y los desafíos que enfrenta la provincia de Río Negro".

Días atrás, Aníbal Tortoriello aseguró: "Voy a ser el candidato a gobernador por La Libertad Avanza". La declaración no habría caído muy en gracia a los referentes principales de LLA en la provincia de Río Negro. Por este motivo, el apoderado del partido liberal libertario, Damían Torres, puso un manto frío a las declaraciones que el diputado nacional y exintendente de Cipolletti, Aníbal Tortoriello, realizó a un medio roquense. En este sentido, expresó: "Aníbal es un precadidato con aspiraciones a candidato" y confirmó que "no hay definición de candidaturas". En esta misma línea, agregó que es solo una "expresión de voluntad propia y legítima".

Un proceso de revocatoria en marcha

El proceso de revocatoria de mandato del intendente Marcelo Román en Allen entra en una etapa decisiva. El presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, confirmó que al cumplirse el plazo de 30 días fijado por la Carta Orgánica municipal para la recolección de las firmas del 20% del padrón, el cuerpo legislativo dará paso a la revisión final del trámite.

Una vez que la secretaría del Concejo Deliberante remita las planillas al cuerpo de concejales, las actuaciones serán enviadas a la Junta Electoral Local para controlar el padrón y verificar que no existan firmas repetidas o pertenecientes a personas sin domicilio en la localidad.

La revocatoria del mandato está en marcha ya que sus impulsores lograron reunir las 4.579 firmas necesarias, equivalentes al 20% del padrón. La cantidad de firmas recolectadas habilitó el camino para que sean los vecinos de Allen quienes puedan decidir democráticamente, mediante un referéndum, sobre la continuidad o no del intendente.

Próximos pasos

Respecto del escenario político que se abriría en caso de que la ciudadanía vote a favor de la revocatoria, Figueroa aclaró las alternativas institucionales según los tiempos del mandato. Si el proceso concluye en el último año de gestión (después del 10 de diciembre), el mandato lo completaría el presidente del Concejo Deliberante; de lo contrario, la normativa exige convocar a nuevas elecciones.

El titular del Deliberante puntualizó que decidió no firmar el pedido de revocatoria impulsado por los vecinos para preservar la imparcialidad del proceso. "Yo, como presidente de Concejo, tengo que velar por la transparencia del proceso", afirmó.

Denuncias judiciales e investigación de fondos

A la situación institucional se suman expedientes tramitados en la Justicia. Además de la formulación de cargos por peculado y malversación de fondos que enfrenta el intendente Román, Figueroa ratificó que presentó una nueva denuncia penal en la Fiscalía 4 por presunta malversación.

La presentación judicial señala la utilización no autorizada de 64 millones de pesos provenientes de regalías con afectación específica para cubrir partidas de rentas generales y gastos corrientes. La denuncia fue acompañada por la concejal Tina Sánchez y otros miembros del Concejo.

Sobre las impugnaciones vertidas desde el entorno del jefe comunal respecto a la validez de las planillas, Figueroa ratificó que el resguardo de los documentos originales le corresponde al Concejo Deliberante y a la Junta Electoral Local, garantizando que la revisión continuará por los canales institucionales previstos.