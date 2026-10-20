El insólito robo de una camioneta terminó de la forma menos pensada: fue hallada en el Playón Municipal

Un empleado sufrió el robo del vehículo de la empresa tras beber alcohol hasta quedarse dormido con un hombre que casi no conocía.

Un insólito episodio delictivo registrado el fin de semana pasado en Bariloche tuvo un desenlace tan insólito como su origen. Un trabajador que había invitado a un hombre a su vivienda para compartir bebidas alcohólicas terminó siendo víctima del robo de la camioneta que pertenece a la empresa para la que trabaja, además de diversos elementos de valor de su propiedad.

El hecho comenzó en el centro de la ciudad , donde el damnificado conoció al sospechoso y le propuso dirigirse a su inmueble. Tras consumir alcohol en exceso, el dueño de casa quedó profundamente dormido. El acompañante aprovechó la situación para apoderarse de un teléfono celular, un equipo de comunicaciones, una computadora portátil y las llaves de la camioneta Toyota Hilux asignada a su anfitrión.

Al despertarse al día siguiente , el empleado descubrió que el invitado se había retirado con varias de sus pertenencias y el rodado de la empresa. La situación planteaba un severo inconveniente laboral y personal para el trabajador, ya que la Toyota Hilux no era de su propiedad, sino de la firma empleadora. De inmediato, radicó la denuncia ante las autoridades.

El ladrón dio positivo en un test de alcoholemia y le secuestraron la camioneta. Se fue del lugar caminando y está prófugo.

La clave para resolver la ubicación del vehículo estuvo en la tecnología: la camioneta contaba con un sistema de rastreo satelital. Al revisar la señal del GPS, la Policía de Río Negro constató que el utilitario se encontraba completamente inmóvil dentro del Playón Municipal de Bariloche.

El sorpresivo hallazgo en el depósito municipal

La explicación de su localización resultó imprevista. Horas antes, mientras huía con el rodado sustraído, el delincuente fue interceptado en un operativo de tránsito de rutina. El ladrón fue sometido al test de alcoholemia y el resultado dio positivo, por lo que los inspectores municipales procedieron al secuestro preventivo de la unidad y a su traslado al predio de retención.

Dado que los agentes de tránsito desconocían en ese instante que el vehículo había sido robado, no dieron aviso inmediato a la fuerza policial. Tras la confección de la infracción, el conductor se retiró caminando del lugar sin levantar sospechas.

Gracias al sistema de localización por GPS, el trabajador logró ubicar la unidad y evitar mayores complicaciones con la empresa propietaria del utilitario. Previo a la restitución del vehículo, el personal policial realizó peritajes sobre la Toyota Hilux para intentar identificar al autor del hecho, quien hasta el momento permanece prófugo.