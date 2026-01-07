La increíble historia del camión "guinche ñato", una reliquia de pueblo, y su chofer nadador

Aníbal Pollo Colón repasó las anécdotas del legendario vehículo, símbolo de Luis Beltrán, como cuando se hundió en el río Negro y salvó su vida a puro nado.

Colón hizo historia con el Guinche Ñato en Luis Beltrán y comparte las increíbles aventuras. Aníbal , de él se trata, más conocido por su apodo “Pollo” , tiene 81 años pero la memoria intacta. El conductor del mítico camión de Agua y Energía (AyE) de esa ciudad rionegrina define como un “vehículo noble que no se rompía nunca” a su histórico compañero de emociones.

Juntos protagonizaron numerosas anécdotas pero una de las más recordadas es el día que cayeron y se hundieron en la bocatoma del río Negro. Colón llegó a tierra y salvó su vida a puro nado …

El guinche sigue estacionado en su descanso ¿ya final? en el barrio Campamento. Lucas Frank, gerente del Consorcio de Riego de segundo grado, ayudó a orientar la mira para reconstruir la vida de esta máquina pintoresca.

image El Pollo Colón y el guiñche ñato, dos potencias se saludan en Luis Beltrán.

Pese al óxido de sus chapas, los abollones, algunos cables pelados y el símbolo de Agua y Energía despintado en las puertas, todavía impone respeto con su presencia. Pareciera que está listo para arrancar de un momento a otro....

La función básica del guinche, recuerda el artículo de José Luis Denino en el sitio Hoy Valle Medio, fue levantar pesos, así fueran compuertas, motores, autos, tractores y todo animal que hubiera caído a los desagües o canales.

También se lo utilizó para colocar los bloques de defensa en las costas del río Negro y las bombas de extracción de agua en las chacras. Distintas fuentes aseguraron que el camión entró al país después de las dos guerras mundiales que se registraron en el siglo pasado.

El guinche ñato, un verdadero caño

Se trataría de un Autocar COE 4x4, una especie de camión tractor pontón, muy utilizado desde 1940 por los ejércitos de Estados Unidos y Alemania.

El Campamento de AyE de Beltrán nació por aquellos años, en 1944, para desarrollar las obras de riego del Valle Medio. Y fueron Francisco “Paquito” Godoy, Ricardo Sacks y Anselmo Carente quienes décadas más tarde lo ensamblaron y le dieron la forma que aún mantiene.

Brindó servicios hasta 2016 y se retiró con orgullo: aún en funcionamiento y con patente actualizada.

“El camión es un rejuntado de motor Mercedes Benz 1114 con la cabina de una ñata gaucha. Eran camiones del ejército que entraron al país con motor Chevrolet, Mack o algo de eso. Acá en el Campamento se hizo todo un rejuntado”, explicó Erico Fandiño, ex trabajador de AyE.

Guinche ñato (1) Pese al paso del tiempo y los abollones, el Guinche Ñato conserva la estampa.

Al brindar más detalles técnicos, dijo que el vehículo funcionaba con una caja, una reductora y como una volcadora. “Lo único es que la volcadora tiene un aditivo que mueve el engranaje para que levante el aceite. Y ese engranaje mueve de la reductora a una caja de cambios que va atrás, que es la que activa al trinquete para que gire la toma de fuerza”, añadió.

En el Campamento aún recuerdan el día en que unos ingenieros de Mercedes Benz vinieron a ver el guinche para llevarlo al museo de la firma alemana. Pero la iniciativa no prosperó...

El chofer nadador del Guinche Ñato

Aníbal Colón va a cumplir 82 años en marzo, fue “el chofer” de la máquina y la definió como “un camión noble, que no se rompía nunca”.

Ingresó a Agua y Energía en 1968, con 28 años. Allí trabajó también su padre, como sereno. Aníbal laburó antes en el aserradero de Cognini, mientras -en sus ratos libres- se destacaba en el fútbol en el equipo del Deportivo Beltrán.

Sus tareas en AyE las desarrolló en el taller, en herrería como soldador y también hizo de camionero. Así nació su vínculo especial con el guinche.

Pollo Colón El Pollo Colón, un personaje de Luis Beltrán y chofer histórico del Guinche Ñato.

“Cuando entré al Campamento me contaron que el camión había llegado con un motor importado, pero ya le habían puesto el de un 1114. Cuando me jubilé, se jubiló el motor también. Nos duró 36 años sin hacerle nada...”, elogió a la máquina.

Entre los viajes con el guinche, mencionó distintas tareas que realizaron con cuadrillas en Río Colorado, Conesa, Chimpay, Belisle, Darwin y en el canal Pomona-SAO.

“Marchaba por caminos de tierra, asfalto, o a la vera de los canales, era un orgullo verlo pasar”, recordó Alberto Carrizo, un productor que recibió el servicio del vehículo. “No te cobraban nada, a veces se le pagaba el gasto de combustible por el traslado y la asistencia”, indicó....

Colón disfrutó mucho de su trabajo en AyE. Dice tener “siete vidas como los gatos” y que se defiende en el agua “como los sapos”. Es que desde niño aprendió nadar en los canales de riego y saltar al agua desde los puentes que los cruzan....

El susto de su vida

Esa experiencia fue crucial para el día en que se encontraba manejando el guinche para quitar los troncos encajados en la zona de compuertas de la bocatoma. Estaba dando marcha atrás, con el cable tenso para levantar un peso del agua, cuando al camión se le cortó la manguera de aire y se quedó sin frenos.

El guinche, un símbolo de Luis Beltrán, se fue de cola al río. Dio un vuelco al entrar al agua y se hundió a cuatro metros de profundidad....

Pese a los golpes que recibió en la caída y a un leve desmayo, Aníbal relató que alcanzó a ver la luz desde el fondo por la ventanilla. “Si el camión caía recto hubiera quedado atrapado contra el techo de la cabina y no la contaba más”, sostuvo con un dejo de angustia en la cara. ...

Pudo salir por la puerta sin ventanilla. Con unas rápidas brazadas y entre los troncos y ramas que flotaban, asomó a la superficie. Era invierno. El peso de la campera y los botines le impedían trepar por el paredón de unos 80 cm. de alto que tiene la bocatoma.

Campamento AyE

Afuera, sus dos compañeros intentaron ayudarlo. “Morrón” Ibáñez, temiendo lo peor, corrió al otro lado de las compuertas para ver si lo habían chupado y lo tiraban.

Mauricio Ríos no le quitó sus ojos en todo momento. Le tiró una mano desde el muro, pero el peso de la ropa mojada, su cuerpo y el escalón alto y resbaladizo, le impidieron elevarlo...

La solución llegó con una rama larga. Mauricio le pidió que la agarrara y desde arriba lo fue arrastrando por la costa aguas arriba, hasta sacarlo hacia una zona playa.

“Vos te vas a morir el día en que lo decida el de arriba. Se ve que ese no era el momento”, dijo Aníbal desde el sillón del patio de su casa en Beltrán, mientras recibe el mate reparador de Laura, su esposa, con quien tuvo dos hijos y una hija. Son muchas las emociones que vuelven a su memoria y el cariño por el oficio que junto a sus compañeros desempeñó como operario en el barrio de Agua y Energía...

Colón descubrió al Guinche Ñato y juntos formaron una dupla inseparable, que será recordada por los siglos de los siglos en Luis Beltrán…