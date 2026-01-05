Volcó un camión en la Ruta Nacional 151 y su conductor fue hospitalizado
El incidente se produjo durante la madrugada de este lunes en Cinco Saltos. El rodado, cargado de verduras, se fue a la banquina y volcó.
Un camión cargado con verduras que transitaba por la Ruta Nacional 151 volcó en jurisdicción de Cinco Saltos y su conductor había sido derivado al hospital local.
El incidente vial se produjo durante los primeros minutos de este lunes en el sector conocido como la curva de Arlisa, ubicada al norte de la ciudad en dirección a Contralmirante Cordero.
Entre las primeras hipótesis se señaló que el chofer perdió el control por causas aún no precisadas, y el rodado se fue hacia la banquina contraria, donde volcó sobre su lateral izquierdo, lado del volante.
El camionero fue rescatado y trasladado al hospital, informó en su cuenta de Facebook Seny Radio. Su estado de salud aún no fue confirmado. Se consignó además que trabajó en el lugar personal Bomberos Voluntarios, personal de Salud, Policía Caminera y personal de la Comisaría Séptima de Cinco Saltos.
