Salud mental, música y comunidad: "Arrimate al Fogón" celebra 14 años con un encuentro abierto

El taller realizará este viernes su primer Encuentro Fogonero, una propuesta que reunirá música, poesía y reflexión en el hall del Hospital. La actividad será gratuita y abierta a toda la comunidad.

Arrimate al fogón celebrará su cumpleaños en el hall del hospital de Cipolletti.

Hay espacios que se sostienen porque encuentran una manera de convertirse en parte de la vida de una comunidad. “Arrimate al Fogón” es uno de ellos. Desde hace 14 años, el taller construye un lugar de encuentro alrededor del arte, la música y la palabra , acompañando a usuarios, familias y vecinos.

Este viernes 9 , en vísperas del Día Mundial de la Salud Mental , esa historia tendrá una celebración especial: se realizará el primer Encuentro Fogonero , a partir de las 19, en el hall del Hospital de Cipolletti , ubicado en Naciones Unidas 1450, entre Arenales y Venezuela.

La propuesta será con entrada libre y gratuita y buscará poner en escena una idea sencilla pero profunda: hablar de salud mental también es hablar de vínculos, de inclusión, de expresión y de la posibilidad de compartir con otros.

El encuentro contará con el acompañamiento de la Fundación Cultural del Sur, dirigida por Jorge Larrigaudiere, que se suma a la iniciativa para acompañar y visibilizar el trabajo que “Arrimate al Fogón” viene desarrollando desde hace más de una década.

La música será uno de los ejes de la jornada. La Orquesta Juvenil de Cámara de la Fundación Cultural del Sur ofrecerá un repertorio que irá desde la música clásica hasta el tango, el jazz, el rock y la música popular. Sonarán obras como Allegro en concierto, de Vivaldi; Canon en Re mayor; Libertango y Adiós Nonino, de Astor Piazzolla; Take Five, de Dave Brubeck; además de canciones de Los Fabulosos Cadillacs, Bersuit Vergarabat y Oye cómo va.

Arrimate al fogón celebrará su cumpleaños en el hall del hospital de Cipolletti.

La jornada será conducida por Leandro Cafiscidackys y Cecilia Lagos, con una apertura a cargo de Cecilia Lagos y Micaela Santillán.

También habrá lugar para las historias y la palabra. En el espacio “Quiénes somos” participarán Sergio Damico y Juan Francisco Álvarez, mientras que Nicolás Zúñiga compartirá la biografía de Los Fabulosos Cadillacs.

La poesía estará presente con las lecturas de Alejandra Sepúlveda y Delfín Aparicio. Cintia Gutiérrez realizará una intervención vinculada a la concientización sobre el Día Mundial de la Salud Mental y el doctor Ricardo Buzeki aportará una reflexión sobre la fecha. El cierre estará a cargo de Roberto Sepúlveda.

Detrás de la actividad hay también una historia de trabajo colectivo. Para que el encuentro pueda realizarse se sumaron autoridades y trabajadores del Hospital, la secretaría de Cultura, artistas locales, sponsors como Granja La Bataraza y Adrián Huenumilla, además del doctor Buzeki.

Pero, sobre todo, están las familias que durante estos 14 años acompañaron el recorrido del taller.

El primer Encuentro Fogonero será, así, una celebración y también una forma de mostrar lo que puede construirse cuando la salud mental deja de pensarse únicamente desde la enfermedad y encuentra otros lenguajes para expresarse: una canción, una poesía, una historia compartida o simplemente la posibilidad de sentarse junto a otros.

La cita es este viernes 9 de octubre a las 19, en el hall del Hospital de Cipolletti. La entrada es libre y gratuita.