Accidente en la Ruta 22: quiénes son los heridos y cómo se encuentran de salud

La pareja sufrió un fuerte accidente tras perder el control de la camioneta. Luego de estudios de mayor complejidad, confirmaron cómo evolucionan.

Por la acumulación de agua en la ruta 22, una pareja despistó e impactó con su camioneta.

El fuerte siniestro vial ocurrido este miércoles por la mañana sobre la Ruta Nacional 22 dejó a dos personas heridas y obligó a desplegar un importante operativo de emergencia. Con el paso de las horas se conocieron detalles sobre su estado de salud.

Los ocupantes de la Toyota Hilux fueron identificados como Francisco Cruz y su pareja, Justina Chiri . Ambos, oriundos de Chimpay , recibieron asistencia médica después del violento despiste registrado en la zona conocida como Tres Puentes, mientras circulaban en sentido oeste-este.

Según detalló el director del hospital de Ingeniero Huergo , Daniel Fioretti , al medio LCR, Cruz no presentó heridas de consideración. El conductor permaneció durante algunas horas bajo observación médica hasta que finalmente los profesionales determinaron que podía recibir el alta.

Diferente fue la situación de Chiri, quien sufrió lesiones que requirieron estudios de mayor complejidad y una serie de derivaciones. La mujer permaneció consciente y estable, aunque los médicos resolvieron profundizar los controles por el fuerte traumatismo sufrido.

El despiste ocurrió a las 8 de este miércoles en la zona conocida como tres puentes de la ruta 22.

Una tomografía descartó fracturas

Inicialmente, Justina Chiri fue trasladada desde Ingeniero Huergo hacia el hospital de General Roca, donde fue sometida a una tomografía computada. El estudio permitió obtener un diagnóstico más preciso sobre las consecuencias que dejó el impacto.

Los resultados descartaron la presencia de fracturas, aunque confirmaron una contusión cerebral producto del fuerte golpe sufrido durante el siniestro. Además, la paciente presenta un corte extenso en la zona del cuero cabelludo que requiere atención quirúrgica.

Pese al diagnóstico, desde el ámbito sanitario llevaron tranquilidad respecto de su condición general. La mujer se encuentra consciente, lúcida y clínicamente estable, aunque continuará bajo controles médicos debido al traumatismo craneal que sufrió durante el accidente.

En las últimas horas también se dispuso su traslado hacia el hospital de Villa Regina. Allí será sometida a una evaluación clínica y neurológica exhaustiva destinada a controlar la evolución de la contusión cerebral y detectar cualquier posible complicación.

Además, está previsto que Chiri ingrese a quirófano para realizar la sutura de la herida que presenta en el cuero cabelludo. Los profesionales continuarán monitoreando su evolución mientras permanece internada bajo atención especializada.

Tras los estudios de mayor complejidad en General Roca, la mujer será trasladada al hospital de Villa Regina.

Cómo fue el violento accidente en la Ruta 22

El siniestro vial se produjo alrededor de las 8 de este miércoles en el sector de Tres Puentes. Francisco Cruz y Justina Chiri viajaban en una camioneta Toyota Hilux por la Ruta Nacional 22 en dirección oeste-este.

De acuerdo con las primeras informaciones recabadas en el lugar, la gran cantidad de agua acumulada sobre la calzada habría provocado un fenómeno de aquaplaning. La camioneta perdió adherencia y el conductor no pudo mantener el dominio del vehículo.

Testigos indicaron que la Hilux realizó varias maniobras de trompo mientras descendía desde el sector del puente. Luego salió de la cinta asfáltica, terminó sobre la banquina y finalmente impactó violentamente contra un árbol ubicado al costado del camino.

El aquaplaning ocurre cuando una capa de agua se interpone entre los neumáticos y el pavimento, provocando una pérdida de adherencia. La situación puede impedir que el conductor pueda controlar correctamente la dirección o realizar una maniobra de frenado.

La lluvia persistente que afecta a la región desde el martes provocó acumulaciones de agua en distintos sectores de la Ruta 22. Tres Puentes es precisamente uno de los puntos donde suelen presentarse dificultades durante jornadas con precipitaciones intensas.