Anuncian cortes de luz programados en Cipolletti y Fernández Oro, ¿qué zonas estarán afectadas?

EdERSA realizará trabajos de mantenimiento este jueves y habrá cortes programados en sectores de Cipolletti, Fernández Oro y El Bolsón.

Edersa anunció cortes de luz para este jueves en Cipolletti y Fernández Oro.

La empresa distribuidora EdERSA realizará este jueves 8 de octubre trabajos de mantenimiento y modernización sobre redes de Media Tensión y subestaciones transformadoras.

Por las tareas, será necesario interrumpir de manera programada el suministro eléctrico en distintos sectores de Cipolletti, Fernández Oro y El Bolsón .

En Cipolletti, el corte está previsto entre las 13 y las 15 y alcanzará distintos puntos de la ciudad.

La interrupción se realizará sobre calle Tres Arroyos, entre la Cooperativa Fadec y Toschi, en inmediaciones del Centro Expositor Roberto Abel.

También afectará calle Toschi, entre General Paz y Las Heras, donde se encuentran, entre otros establecimientos y comercios, Leimat, la estación de servicio Puma y la planta de ARSA.

Corte programado en Fernández Oro

En Fernández Oro, las tareas se desarrollarán entre las 10 y las 14.

El sector alcanzado será Loteo La Emilia, dentro de la cuadrícula comprendida por las calles Rawson, Mariano Moreno, Tierra del Fuego e Yrigoyen.

También habrá una interrupción en El Bolsón

El Bolsón también tendrá un corte programado como consecuencia de los trabajos de mantenimiento.

En este caso, la interrupción del suministro eléctrico está prevista entre las 13 y las 15 y afectará al sector de la Rinconada de Nahuelpan.

Qué recomendó Edersa

Desde la empresa solicitaron a los usuarios de las zonas alcanzadas tomar las medidas necesarias para afrontar la interrupción del servicio durante el horario previsto.

Los cortes forman parte del plan de mantenimiento y modernización de la infraestructura eléctrica que EdERSA llevará adelante durante la jornada.