Especialistas de todo el país llegaron a Cipolletti para conocer cómo se potabiliza el agua

La recorrida por las instalaciones de ARSA permitió intercambiar experiencias técnicas sobre el tratamiento, control y gestión de los recursos hídricos.

La ciudad recibió a especialistas de todo el país que se interiorizaron sobre el funcionamiento de la Planta Potabilizadora de Cipolletti.

Equipos técnicos de distintas provincias visitaron las instalaciones de Aguas Rionegrinas para conocer el funcionamiento del sistema de potabilización y compartir experiencias sobre la gestión de los recursos hídricos .

La planta potabilizadora de Cipolletti se convirtió en un espacio de formación e intercambio de conocimientos para especialistas de distintas provincias argentinas. La actividad permitió mostrar cómo funciona el sistema de tratamiento del agua potable y compartir experiencias vinculadas con la administración de los recursos hídricos.

La recorrida reunió a equipos técnicos de diferentes organismos y empresas del país, quienes pudieron conocer de primera mano los procedimientos que se desarrollan diariamente para garantizar la prestación del servicio. También se abordaron aspectos relacionados con la calidad del agua y el mantenimiento de las instalaciones.

La iniciativa se desarrolló en el marco de la tercera Jornada Federal de Integración de la Diplomatura en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, una propuesta académica impulsada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que promueve la formación y el intercambio entre profesionales del sector.

Cómo funciona el proceso de potabilización en Cipolletti

Uno de los principales objetivos de la visita fue mostrar el funcionamiento de la planta potabilizadora de Cipolletti, una instalación fundamental para la prestación del servicio de agua potable en la ciudad y para el desarrollo de las actividades cotidianas de sus habitantes.

Los especialistas conocieron las diferentes instancias del proceso de potabilización, desde la captación del recurso hídrico hasta los procedimientos de tratamiento necesarios para que el agua reúna las condiciones de calidad exigidas para su distribución y consumo.

La recorrida también incluyó explicaciones sobre los controles de calidad que se realizan durante el proceso y las tareas de operación y mantenimiento. Estos procedimientos resultan fundamentales para sostener el funcionamiento de las instalaciones y garantizar la continuidad del servicio.

La actividad estuvo acompañada por Rodrigo Garrido, jefe de servicio de Aguas Rionegrinas en Cipolletti, y Juan Manuel Roman, subgerente regional, quienes participaron del intercambio con los representantes de las distintas provincias y compartieron aspectos de la experiencia operativa local.

A través de este recorrido, los asistentes pudieron observar cómo se aplican los conocimientos técnicos en situaciones concretas de trabajo. La propuesta también permitió intercambiar experiencias sobre los desafíos que enfrentan las empresas prestadoras de servicios sanitarios en diferentes regiones del país.

Río Negro compartió su experiencia en la gestión del agua

Además de la visita a las instalaciones, la jornada contempló un espacio dedicado a analizar las características de los recursos hídricos de Río Negro y las particularidades que presenta su administración en los distintos sectores del territorio provincial.

En representación de Aguas Rionegrinas participaron Melisa Szmulewics, de San Carlos de Bariloche, y José Rivera, de Viedma, quienes estuvieron a cargo de las exposiciones relacionadas con la disponibilidad, las características y la gestión de los recursos hídricos rionegrinos.

Las presentaciones permitieron incorporar una mirada provincial sobre la gestión del agua, teniendo en cuenta las diferentes realidades territoriales. El intercambio también ofreció la posibilidad de conocer experiencias desarrolladas por profesionales de otras jurisdicciones y organismos vinculados con el sector.