Rodrigo Buteler será el nuevo presidente de JSRN: la lista completa de renovación

El partido provincial oficializó las listas con la nómina completa de candidatos. También se presentaron las conducciones para 33 Mesas Locales partidarias.

Este viernes se presentó la lista de "Renovación para Seguir Creciendo Juntos" para la renovación de autoridades de Juntos Somos Río Negro (JSMR).

El partido Juntos Somos Río Negro ( JSRN ) oficializó este viernes la lista “Renovación para Seguir Creciendo Juntos” y confirmó que Rodrigo Buteler será el nuevo presidente del espacio. La lista presentada pasadas las 14 presentó la nómina completa de candidatos para la renovación total de las autoridades partidarias.

La presentación fue realizada por el apoderado del partido Nicolás Land e incluye la conformación de la Mesa Ejecutiva, la Asamblea General, la Junta Electoral y las Juntas Municipales partidarias. El intendente de Cipolletti estará acompañado por Marcos Castro en la vicepresidencia y Natalia Almonacid como secretaria general .

Rodrigo Buteler en declaraciones a LM Cipolletti explicó: “Empieza una nueva etapa en función de un recambio generacional que propuso el presidente del Partido Nacional y gobernador, donde elegimos una renovación 100% de las autoridades partidistas, no solamente la mesa ejecutiva provincial que me toca presidir sino también la renovación total de sus presidencias en 33 localidades ”.

La definición implica el recambio total de la actual conducción partidaria de Juntos Somos Río Negro. La renovación cumple con el compromiso asumido por Alberto Weretilneck para que ninguno de los integrantes con mandato vigente 2022- 2026 este presente en la nueva lista.

Rodrigo Buteler apertura de sesiones deliberante

La nómina está integrada por intendentes, concejales y dirigentes jóvenes de distintas regiones de la provincia, en un esquema que busca combinar experiencia territorial con renovación generacional para comprender las nuevas necesidades de la comunidad rionegrina y darle continuidad al proyecto partidario.

La importancia del cambio generacional

“Hablamos de la importancia de la renovación generacional en lo partidario, que seamos todas personas nuevas en un partido de la provincia que apuesta al federalismo, que apuesta al provincialismo, a la integración provincial, transparencia, honestidad y municipalismo” indicó Buteler.

La presentación de la lista incluyó la designación de las secretarías operativas y áreas claves de administración. La prosecretaría General quedará a cargo de Duilio Minieri de Río Colorado, Agustín Ríos de Viedma será el nuevo tesorero del partido y Belén Bavastri de General Roca será la protesorera.

Buteler y Weretilneck El Gobernador Alberto Weretilneck dejó la presidencia del partido JSRN. Gentileza

“Esta renovación provincial tiene valores provincialistas donde el único interés que tenemos es la provincia. Desde eso construimos otro partido y esta renovación para interpretar los nuevos tiempos que vive el país y que vive la provincia para darle esa dinámica” agregó el intendente.

Los representantes de localidades rionegrinas

La nómina de vocales titulares quedó definida con representantes de localidades como Marta Ignacio de Sierra Colorada, Horacio Zuñiga de Contralmirante Cordero, Daniela Cornejo de Pilcaniyeu, Gladys Almuna de San Javier, Daniel López de San Antonio Oeste, Flavia Méndez de General Enrique Godoy, Fabián Rudolph de El Bolsón y Flavio Rugero Collino de Villa Regina.

Además, se oficializaron las autoridades de 33 Mesas Locales partidarias con sus respectivas conducciones completas. El partido se convirtió así en el primero de Río Negro en culminar este proceso organizativo en todos los niveles.

“Somos el único partido que no depende de Buenos Aires ni de provincia de Buenos Aires para pensar o tomar partido por uno o por otro motivo. Nuestro interés está puesto en el partido político como una herramienta de transformación” concluyó Buteler.