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Locura en Cipolletti: así se festejó el triunfo de Boca ante River en el Superclásico

El Xeneize se impuso por 1-0 con gol de Leandro Paredes en el primer tiempo y se quedó con los tres puntos frente al rival de toda la vida.

Decenas de cipoleños salieron a las calles para festejar el triunfo de Boca. 

Decenas de cipoleños salieron a las calles para festejar el triunfo de Boca. 

 Antonio Spagnuolo

Este domingo, Boca se quedó con el Superclásico ante River en el Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura. El Xeneize se impuso por la mínima con gol de Leandro Paredes de penal en el primer tiempo y aguantó el resultado para llevarse los tres puntos. El Millo ya estaba clasificado para octavos de final, mientras que el xeneize necesitaba ganar para sellar su boleto.

Luego del partido, decenas de cipoleños salieron a las calles de la ciudad para festejar el triunfo del conjunto que dirige Claudio Úbeda.

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Úbeda repitió el once habitual con el que viene disputando los últimos partidos y le dio el resultado esperado en el marcador.

De esta manera, el conjunto de La Ribera alcanzó las 24 unidades y se trepó a la tercera posición de la Zona A. Se ubica detrás de Estudiantes (27) y Vélez (25).

Las mejores fotos de los festejos por el triunfo de Boca en Cipolletti

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