El vehículo comenzó a desplazarse durante la madrugada y terminó parcialmente sumergido en la zona de la Balsa de la Isla Jordán. No hubo heridos.

Estacionó cerca del río, el auto se movió solo y terminó con el frente dentro del agua en la Isla Jordán.

Un momento de tensión se vivió durante la madrugada en la zona de la Balsa de la Isla Jordán , cuando un Volkswagen Gol que se encontraba estacionado cerca de la ribera comenzó a desplazarse y terminó con su parte frontal dentro del río.

El episodio fue advertido por los ocupantes del vehículo, quienes rápidamente dieron aviso a la central de emergencias. Personal de la Comisaría 4° de Cipolletti se trasladó hasta el lugar y encontró el automóvil inclinado sobre la costa , con parte de su estructura sumergida.

Según relató el conductor, el vehículo estaba estacionado cerca de la ribera cuando, por una posible falla o falta de accionamiento del freno de mano , comenzó a desplazarse por la pendiente en dirección al cauce.

La situación generó preocupación debido a la cercanía con el agua y obligó a montar un operativo para evitar que el automóvil avanzara aún más hacia el río.

El operativo para sacar el vehículo

Ante la emergencia, se solicitó la intervención de Protección Civil, cuyos equipos trabajaron en la costa para asegurar el Volkswagen Gol y posteriormente retirarlo del agua mediante maniobras de rescate.

Afortunadamente, los ocupantes lograron salir del vehículo antes de que quedara parcialmente sumergido.

El hecho terminó sin personas lesionadas y, según se informó, el automóvil tampoco sufrió daños de consideración en su estructura.

Escaparon de la policía cerca de 70 kilómetros, y cayeron porque se quedaron sin nafta

Una persecución policial que se inició General Roca y se extendió más de 70 kilómetros de distancia por la Ruta 6 que conduce al dique Casa de Piedra terminó con tres hombres aprehendidos y un joven menor de edad demorado.

El operativo se produjo este jueves en horas de la madrugada, luego de que un llamado recibido en el Centro de Emergencias 911 alertara acerca de la presencia del rodado, que circulaba con cuatro personas a bordo.

El reporte de los operadores indicaba que el vehículo había tomado desde la zona de la calle Mitre y Damas Patricias, al oeste de la ciudad y a pocas cuadras de la ruta. Al mismo tiempo se supo que los ocupantes del auto habrían estado vinculados a un hecho ocurrido en jurisdicción del Destacamento 178º Bagliani, donde se habrían registrado daños en una peluquería.

Con la información recabada los móviles ubicaron al Bora y lo comenzaron a seguir. Tomaron por la Ruta 6 a toda velocidad, pero a unos 40 kilómetros antes de llegar al puesto de Casa de Piedra -que se encuentra a casi 120 kilómetros de Roca y marca el límite con la provincia de La Pampa, el auto de los prófugos inesperadamente se detuvo.

Los efectivos determinaron que iban cuatro personas: cuatro hombres mayores y un adolescente menor de edad. Durante el procedimiento, los uniformados observaron además en el interior del habitáculo dinero en efectivo, cuya cantidad no había sido determinada, y una réplica de arma de fuego. Los tres hombres fueron aprehendidos y el menor quedó demorado.