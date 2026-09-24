Por la preocupación de los vecinos, sumaron reductores de velocidad en calles de Cipolletti

El Municipio avanzó con la colocación de lomos de burro en distintos sectores de Cipolletti y anticipó cuáles serán las próximas calles donde se realizarán intervenciones.

La secretaría de Fiscalización de Cipolletti avanza con el plan de seguridad vial en barrios de la ciudad.

El Municipio de Cipolletti avanza con la instalación de nuevos reductores de velocidad en diferentes sectores de la ciudad. Las intervenciones apuntan principalmente a calles recientemente asfaltadas donde vecinos e instituciones advirtieron un incremento en la circulación y las velocidades .

Las primeras tareas se concentraron en dos arterias donde se colocaron nuevos dispositivos para obligar a los conductores a disminuir la marcha. Además, el cronograma municipal contempla intervenciones similares en otros puntos considerados necesarios para mejorar la seguridad vial .

Desde el Ejecutivo local explicaron que las medidas forman parte de las acciones de reordenamiento del tránsito y prevención de siniestros . En algunos casos, las obras surgieron directamente a partir de pedidos realizados por vecinos, escuelas y entidades deportivas.

Estefania Petrella

Dos reductores en una calle recientemente asfaltada

El secretario de Fiscalización de Cipolletti, Diego Zúñiga, informó que una de las intervenciones se realizó sobre Concepción del Uruguay, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Ingeniero Pagano y Ceferino Namuncurá.

En ese sector fueron instalados dos puntos destinados al control de la velocidad. La decisión fue tomada luego de una solicitud realizada por vecinos de la zona, quienes plantearon su preocupación por las nuevas características que adquirió el tránsito.

Según explicaron desde el Municipio, después del reciente asfaltado de Concepción del Uruguay se produjo un aumento de la circulación. No solamente comenzó a registrarse una mayor presencia de vehículos particulares, sino también de unidades vinculadas con el transporte público.

El incremento del movimiento estuvo acompañado, de acuerdo con los planteos recibidos, por situaciones de exceso de velocidad. Frente a este escenario, se decidió avanzar con reductores para obligar a los automovilistas a disminuir la marcha al atravesar ese tramo.

Estefania Petrella

El pedido de una escuela y un club de Cipolletti

Una situación similar se presentó sobre calle Chile, entre José Hernández y Alberdi. Allí fueron colocadas dos líneas de lomos de burro luego de un pedido realizado por dos instituciones que reciben diariamente a una importante cantidad de personas.

La solicitud fue impulsada por la Escuela Primaria N° 234 y el Club San Martín. Ambas entidades manifestaron su preocupación por las condiciones de seguridad vial existentes en un sector caracterizado por una importante circulación vehicular y peatonal.

Uno de los principales motivos de preocupación está relacionado con la presencia permanente de niños y personas mayores. La combinación entre peatones y vehículos convirtió a la zona en uno de los puntos donde las instituciones consideraron necesario reducir las velocidades.

Zúñiga destacó además que calle Chile también recibió recientemente trabajos de asfaltado. De esta manera, las primeras intervenciones alcanzaron a dos arterias donde las mejoras en la calzada estuvieron acompañadas por modificaciones en la dinámica habitual del tránsito.

En qué otras calles colocarán reductores de velocidad

El Municipio confirmó que el cronograma continuará mediante el área de Señalización Vial, que tendrá a su cargo la instalación de nuevos lomos y reductores.

Entre los próximos sectores incluidos aparece la intersección de P. Bowdler y Teniente Ibáñez. También está prevista una intervención sobre J.J. Paso, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Solano López y Alfonsina Storni.

El listado informado incluye además la intersección de Presidente Perón y Saturnino Franco. Otro de los sectores donde está prevista la colocación de dispositivos será sobre calle O'Higgins, en el tramo comprendido entre Rubén Darío y Gabriela Mistral.

Las intervenciones forman parte del plan integral de ordenamiento y seguridad vial impulsado por el Municipio. El objetivo señalado por las autoridades es disminuir la velocidad en puntos considerados críticos y ofrecer mejores condiciones para conductores y peatones.